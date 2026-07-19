Fermele verticale subterane transformă spații abandonate, precum tuneluri și foste adăposturi antiaeriene, în unități moderne de producție agricolă, unde legumele și plantele aromatice sunt cultivate pe tot parcursul anului în condiții complet controlate, potrivit unui studiu al Universității Cambridge.

Modelul este deja folosit în mai multe proiecte europene și este privit drept o posibilă soluție pentru orașele cu spațiu limitat și cu cerere ridicată pentru produse proaspete.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple funcționează la aproximativ 33 de metri sub străzile din cartierul Clapham, Londra.

Acolo, într-un fost adăpost construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, sunt cultivate salate, plante aromatice și microplante folosind sisteme hidroponice și iluminare LED, fără lumină naturală.

Spre deosebire de agricultura convențională, plantele nu cresc în sol, ci în sisteme hidroponice, unde rădăcinile sunt alimentate cu apă și soluții nutritive atent dozate. Temperatura, umiditatea, concentrația de dioxid de carbon și intensitatea luminii sunt monitorizate permanent cu ajutorul senzorilor și al sistemelor informatizate.

Plantele sunt așezate pe rafturi suprapuse, ceea ce permite utilizarea eficientă a spațiului disponibil. În cazul culturilor precum busuiocul, coriandrul, muștarul, ridichile sau diferite tipuri de salată, ciclurile de producție sunt mult mai scurte decât în agricultura tradițională, iar recoltele pot fi obținute în orice perioadă a anului.

Principalul avantaj al acestor ferme este controlul aproape complet asupra mediului de creștere. Lipsa variațiilor meteorologice elimină riscul provocat de secetă, îngheț sau furtuni, iar culturile nu depind de anotimpuri.

În plus, sistemele hidroponice consumă semnificativ mai puțină apă decât agricultura convențională, iar utilizarea pesticidelor este redusă sau chiar eliminată în multe cazuri. Amplasarea fermelor în apropierea marilor orașe contribuie și la reducerea distanțelor de transport, ceea ce poate însemna produse mai proaspete și emisii mai mici generate de distribuție.

Cercetătorii implicați în proiectele din Marea Britanie au folosit inclusiv modele digitale („digital twin”) pentru a optimiza condițiile de cultivare. Potrivit datelor prezentate de Universitatea Cambridge și Alan Turing Institute, unele culturi și-au redus timpul de creștere cu până la 50%, iar producția medie a crescut cu aproximativ 24%, în urma optimizării parametrilor de mediu.

Deși tehnologia este promițătoare, fermele verticale subterane se confruntă și cu dificultăți economice. Costurile ridicate ale energiei electrice, necesare pentru iluminatul LED și climatizarea spațiilor, reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru rentabilitatea acestor investiții.

Mai multe companii din domeniul agriculturii verticale au fost nevoite să își restructureze activitatea sau chiar să își închidă operațiunile în ultimii ani, pe fondul creșterii costurilor de producție și al dificultăților de finanțare.

Specialiștii consideră însă că evoluția tehnologiei și eficiența tot mai mare a sistemelor de iluminat ar putea îmbunătăți viabilitatea economică a acestor ferme în viitor.

Experții nu văd fermele verticale subterane ca pe un înlocuitor al agriculturii clasice, ci ca pe o completare a acesteia. Ele sunt potrivite în special pentru culturi cu valoare ridicată și cicluri rapide de producție, precum salatele, verdețurile și plantele aromatice.

Pe măsură ce orașele devin tot mai aglomerate, iar presiunea asupra terenurilor agricole crește, utilizarea spațiilor subterane abandonate ar putea deveni o soluție tot mai atractivă pentru producerea alimentelor în apropierea consumatorilor.

În același timp, dezvoltarea acestor proiecte va depinde de reducerea costurilor energetice și de adoptarea unor surse regenerabile de electricitate.