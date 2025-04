Social Plante aromatice pe care le poți cultiva ușor pe balcon. Nu mai trebuie să mergi la piață







Dacă visezi să ai propriul colț verde chiar pe balconul apartamentului, cultivarea plantelor aromatice este soluția perfectă. Sunt ușor de întreținut, nu necesită spațiu mare și îți oferă mereu ingrediente proaspete pentru gătit. În plus, ele adaugă o notă de prospețime și parfum plăcut locuinței tale.

Iată câteva plante aromatice pe care le poți cultiva simplu și fără bătăi de cap pe balcon.

Pătrunjel – Verdețea indispensabilă

Pătrunjelul este una dintre cele mai folosite verdețuri în bucătăria românească și poate fi crescut cu ușurință în ghiveci sau jardiniere.

Are nevoie de sol bine drenat și lumina indirectă, deși tolerează și soarele direct. Pentru o creștere viguroasă, pătrunjelul trebuie udat constant, dar fără exces.

Poți începe cultivarea sa fie din semințe, fie din răsaduri.

Mărar – Aroma inconfundabilă

Mărarul este o alegere excelentă pentru cei care iubesc aromele intense. Se dezvoltă rapid și poate fi cultivat în ghivece mai adânci, deoarece are un sistem radicular puternic.

Iubește soarele, dar tolerează și lumina mai redusă. Se seamănă direct în sol și necesită udare regulată, însă trebuie evitată acumularea apei la rădăcini.

Cimbru – Condimentul mediteranean

Dacă îți plac preparatele mediteraneene, cimbrul este un must-have. Această plantă rezistentă preferă solul uscat și expunerea directă la soare.

Cimbrul este destul de autonom, având nevoie de udare doar atunci când pământul devine uscat.

Se poate cultiva din semințe sau din butășire, iar frunzele sale sunt perfecte pentru asezonarea fripturilor și sosurilor.

Busuioc – Regele aromelor proaspete

Busuiocul este poate cea mai iubită plantă aromatică, folosită în paste, pizza și salate. Are nevoie de lumina directă, dar trebuie protejat de vântul puternic.

Solul trebuie să fie umed, dar nu îmbibat cu apă. Se poate planta din semințe sau din răsaduri. Cu o îngrijire minimă, vei avea frunze aromate pe tot parcursul sezonului cald.

Mentă – Prospețime în orice sezon

Menta este una dintre cele mai viguroase plante aromatice și crește rapid, chiar și în ghivece.

Preferă locurile parțial umbrite și un sol umed. Atenție, însă!

Menta are tendința de a se extinde rapid, așa că este recomandat să fie plantată într-un ghiveci separat, pentru a evita să invadeze celelalte plante.

Pe lângă utilizarea în ceaiuri și băuturi răcoritoare, menta adaugă o notă specială preparatelor culinare.

Tarhon – Aroma sofisticată

Cu o aromă aparte, tarhonul este ideal pentru asezonarea mâncărurilor cu carne și sosuri fine. Se dezvoltă bine în sol bine drenat, cu expunere la soare.

Are nevoie de udare moderată și se poate cultiva fie din răsaduri, fie din semințe. Tarhonul este o plantă perenă, ceea ce înseamnă că îl vei putea folosi an de an.

Rozmarin – Parfum intens și frunze veșnic verzi

Rozmarinul este o alegere excelentă pentru cei care iubesc aroma intensă și ușor lemnoasă. Această plantă iubitoare de soare și căldură preferă solul uscat și bine drenat.

Nu necesită udări frecvente și poate fi cultivat din butășire sau semințe. Pe lângă beneficiile sale culinare, rozmarinul are efecte calmante, fiind perfect pentru prepararea infuziilor aromatice.

Plante aromatice pe balcon. Sfaturi