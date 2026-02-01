Cele mai periculoase plante. Pot să omoare în câteva secunde

Există plante extrem de periculoase la nivel mondial, care, dincolo de aspectul atractiv și ofertant, sunt mortale. Pot să provoace stop cardiac și să doboare orice om sau animal care încearcă să le simtă gustul, conform discoverwildlife.com.

Iată câteva exemple de pericole naturale de evitat

Una dintre cele mai faimoase plante din lume este, de asemenea, și una dintre cele mai toxice. Tutunul este cea mai răspândită plantă comercială nealimentară din lume. În ciuda acestei popularități, toate părțile plantei, în special frunzele, conțin alcaloizi toxici nicotină și anabazină.

Tutunul este desemnat ca fiin o otravă cardiacă și dacă este consumat direct poate duce chiar la moarte. Indirect, este extrem de periculos, responsabil pentru moartea a 8 milioane de oameni anual, conform OMS, în primul rând ca urmare a fumatului.

Manchineel este cel mai otrăvitor copac din lume. A primit sintagma de „micul măr al morții”. Copacii Manchineel se găsesc în părțile tropicale ale Americii și sunt cunoscuți pentru problemele fatale pe care le pot crea, dintr-un motiv întemeiat. Fiecare parte, de la scoarță până la sevă, este foarte toxică.

Fructele, micile mere verzi, pot otrăvi chiar și dacă sunt mușcate o singură dată. Simplul popas sub un astfel de copac poate crea probleme. Dacă seva lui atinge pielea, poate provoca reacții adverse.

Lacramioarele, plante delicate, sunt renumite pentru parfum și simbolizează iubirea și fericirirea. Însă, sunt extrem de toxice. Acest lucru se datorează unei concentrații mari de glicozide cardiace active pentru inimă, iar florile sale și fructele de pădure roșii atractive pot fi fatale dacă sunt consumate.

La fel ca multe plante toxice, au fost folosite de multe secole în medicina populară, ca un presupus leac pentru gută sau ca tratament pentru persoanele mute. Cu toate acestea, nu există dovezi științifice că planta poate trata bolile umane.

O altă floare toxică, dar frumoasă este Oleander. Cunoscută pentru florile sale uimitoare și portretizată de pictori, această plantă roz este plină de otravă. Ca și Lacramioarele, conține glicozide cardiace toxice. Are un gust foarte foarte amar, ceea ce înseamnă că oamenii nu sunt tentați să-l mănânce, iar cazurile de otrăvire cu oleander sunt rare.

Are numele popular de „arborele sinucigaș”. Originar din sudul și sud-estul Asiei și din Australia, acest copac poartă un fruct extrem de toxic numit othalanga care, atunci când este ingerat, poate provoca stop cardiac. A fost folosit atât în ​​scopuri de omucidere, cât și sinucigașe.

În 2004, un studiu a arătat că arborele a fost vinovat de numeroase sinucideri petrecute în satul Kerala din India. A fost folosit și în scopuri criminale, pentru că este greu de detectat la autopsii. Gustul nu este atât de puternic și poate fi mascat de mirodenii.