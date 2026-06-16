Politica

Victor Ponta spune că Adrian Veștea depinde de voturile UDMR

Comentează știrea
Victor Ponta spune că Adrian Veștea depinde de voturile UDMRponta / sursa foto: FB
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Victor Ponta, în prezent membru al grupului „Uniți pentru România” a declarat după întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea că viitorul acestuia depinde de decizia UDMR.

Veștea depinde de voturile UDMR, crede fostul premier

Fostul lider al PSD a explicat că, fără voturile UDMR, un eventual cabinet Adrian Veștea nu are cum să fie învestit de Parlamentul României.

„Noi suntem 12 deputați și 3 senatori, 15 oameni. Discuția a fost foarte bună, pe niște teme într-adevăr de guvernare, dar haideți să fim foarte realiști. Dacă nu votează UDMR și nu este numărul de voturi necesar, cu cele 15 voturi ale noastre nu trece sau cade Guvernul”, a spus Ponta după întâlnire.

„Cred că premierul desemnat mai are încă o problemă: să-și găsească majoritatea”, a mai spus fostul premier.

Anca Veștea, discretă în spațiul public. Cine este soția premierului desemnat
Anca Veștea, discretă în spațiul public. Cine este soția premierului desemnat
Elena Udrea, mărturisiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Cum a avut grijă acesta de fiica lor
Elena Udrea, mărturisiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Cum a avut grijă acesta de fiica lor

„Înțeleg că a fost un vot să nu intre și să nu voteze Guvernul, o recomandare. Cele 31 de voturi nu pot fi luate din altă parte”, a spus fostul președinte al PSD Victor Ponta despre decizia UDMR.

Adrian Veștea

Adrian Veștea. Sursă foto: captură video

Ponta, sceptic cu privire la refacerea coaliției

Fostul premier s-a arătat nedumerit de atitudinea liderilor partidelor din fosta coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, care declară public că ar vrea să o refacă.

„După ce un an de zile s-au certat, s-au înjurat, s-au bătut, și-au dat jos guvernele, se înjură în fiecare zi, să vii tot cu ideea fostei coaliții... Mi se pare că este o bătaie de joc la adresa României”, a mai spus Ponta.

„Oricine mai susține această idee pur și simplu ne ia de proști pe toți”, a spus Ponta cu privire la refacerea fostei coaliții.

„Mie mi se pare că totuși sunt oameni politici serioși care, în acest moment, sunt neserioși și nu spun direct ce vor. Vor să fie la guvernare? Vor să fie în opoziție? Vor alegeri anticipate? Să spună direct”, a mai spus Victor Ponta.

„Nu gândește nimeni să refacă vechea coaliție și, iată, nu gândește nimeni nici să avem Guvern. Eu credeam că o să avem Guvern săptămâna aceasta”, a adăugat fostul premier.

Stiri calde

15:19 - Un șofer de camion a dat lovitura la loterie. A tras pe dreapta când a văzut numerele câștigătoare

15:09 - Banii din escrocherii telefonice, spălați prin criptomonede și scoși din țară

15:01 - Unul dintre cei mai cunoscuți deținuți ai Greciei revine în închisoare. Instanța supremă a blocat eliberarea liderulu...

14:49 - Anca Veștea, discretă în spațiul public. Cine este soția premierului desemnat

14:44 - Arestări la Constanța. Șapte români și bulgari depozitau țigări de contrabandă într-o parcare din Ilfov

14:35 - PNL: Adrian Veștea se situează în afara partidului

HAI România!

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

„Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Proiecte speciale