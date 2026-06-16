Victor Ponta spune că Adrian Veștea depinde de voturile UDMR

Fostul premier Victor Ponta, în prezent membru al grupului „Uniți pentru România” a declarat după întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea că viitorul acestuia depinde de decizia UDMR.

Fostul lider al PSD a explicat că, fără voturile UDMR, un eventual cabinet Adrian Veștea nu are cum să fie învestit de Parlamentul României.

„Noi suntem 12 deputați și 3 senatori, 15 oameni. Discuția a fost foarte bună, pe niște teme într-adevăr de guvernare, dar haideți să fim foarte realiști. Dacă nu votează UDMR și nu este numărul de voturi necesar, cu cele 15 voturi ale noastre nu trece sau cade Guvernul”, a spus Ponta după întâlnire.

„Cred că premierul desemnat mai are încă o problemă: să-și găsească majoritatea”, a mai spus fostul premier.

„Înțeleg că a fost un vot să nu intre și să nu voteze Guvernul, o recomandare. Cele 31 de voturi nu pot fi luate din altă parte”, a spus fostul președinte al PSD Victor Ponta despre decizia UDMR.

Fostul premier s-a arătat nedumerit de atitudinea liderilor partidelor din fosta coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, care declară public că ar vrea să o refacă.

„După ce un an de zile s-au certat, s-au înjurat, s-au bătut, și-au dat jos guvernele, se înjură în fiecare zi, să vii tot cu ideea fostei coaliții... Mi se pare că este o bătaie de joc la adresa României”, a mai spus Ponta.

„Oricine mai susține această idee pur și simplu ne ia de proști pe toți”, a spus Ponta cu privire la refacerea fostei coaliții.

„Mie mi se pare că totuși sunt oameni politici serioși care, în acest moment, sunt neserioși și nu spun direct ce vor. Vor să fie la guvernare? Vor să fie în opoziție? Vor alegeri anticipate? Să spună direct”, a mai spus Victor Ponta.

„Nu gândește nimeni să refacă vechea coaliție și, iată, nu gândește nimeni nici să avem Guvern. Eu credeam că o să avem Guvern săptămâna aceasta”, a adăugat fostul premier.