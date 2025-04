Politica Victor Ponta, explicații legate de scandalul inundațiilor. Ce spunea în 2021







Victor Ponta a ajuns în centrul unui scandal uriaș, după ce a declarat că a decis să deschidă barajul de la Porțile de Fier în 2014. Măsura a dus la inundarea unor sate din România, dar a salvat mii de vieți în Serbia. În anul 2021, fostul premier a adus în prim plan aceeași decizie, însă subiectul nu a stârnit interesul celor de pe scena politică. În actualul context electoral, declarațiile sale au general reacții dure, inclusiv din partea fostului său partid.

Victor Ponta, explicații legate de această decizie

În interviul acordat jurnalistului Ion Cristoiu în 2021, fostul lider PSD mărturisea că are cetățenie sârbă.

„Ţin foarte mult şi îl apreciez foarte mult pe domnul Vucic, preşedintele Serbiei. Eu cred că Serbia e o ţară foarte prietenă cu România. Sunt şi cetăţean sârb. Legal, pot candida acolo, nu mi-a trecut prin cap. Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia. A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor”, declara Victor Ponta.

Ce spunea în 2021

De asemenea, el a explicat că România a sprijinit Belgradul în acest context. În urma acestei decizii, Victor Ponta a fost trecut pe lista celor care au întins o mână de ajutor Serbiei și a primit cetățenia.

„Noi i-am ajutat fundamental prin faptul că am deschis barajul de la Porţile de Fier, s-au inundat nişte terenuri, sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul. Eu m-am gândit că după datoria morală pe care o avem la sârbi pentru că am lăsat NATO să-i bombardeze de la Timişoara, ar fi trebuit să-i ajutăm. Şi i-am ajutat. Şi atunci când Vucic a devenit preşedinte a propus Guvernului şi Parlamentului – nu doar eu, au fost mai mulţe personalităţi – m-a pus pe acea listă, cineva care a făcut ceva bun pentru Serbia”, a mai spus el.

Declarațiile lui Victor Ponta au stârnit valuri de reacții

Prezent în emisiunea realizată de Dan Andronic și Robert Turcescu, candidatul la prezidențiale a recunoscut că a ordonat deschiderea barajului de la Porțile de Fier.

„În timpul inundațiilor am dat eu ordin peste structurile românești să se deschidă barajul de la Porțile de Fier și în felul asta nu s-a inundat Belgradul. Ai noștri nu voiau să deschidă, fiindcă s-ar fi inundat partea românească. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede, n-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate în aval inundate”, a mărturisit fostul premier.