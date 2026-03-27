Fanteziile digitale ale lui ChatGPT, un mister. Versiunea „fierbinte” a platformei a fost blocată

Compania de inteligență artificială OpenAI, condusă de Sam Altman, a decis să pună în așteptare „pe termen nedefinit” planurile de a lansa o versiune „erotică” a ChatGPT, potrivit Financial Times, citat de TechCrunch.

Ideea unui „mod pentru adulți” fusese propusă de Altman încă din octombrie anul trecut.

„În decembrie, pe măsură ce vom implementa mai pe deplin restricțiile de vârstă și ca parte a principiului nostru de a trata utilizatorii adulți ca pe niște adulți, vom permite și mai multe, cum ar fi conținutul erotic pentru adulții verificați”, scria Altman într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Anunțul a stârnit controverse semnificative, atât din partea grupurilor de supraveghere tech, cât și a angajaților OpenAI.

Fidji Simo, directoarea OpenAI pentru Aplicații, a explicat în decembrie că lansarea „modului pentru adulți” nu va mai avea loc în luna respectivă, ci în primul trimestru al anului.

În ianuarie, discuțiile dintre directorii OpenAI și consiliul de consultanți au devenit tensionate, după ce un expert a atras atenția că AI-ul ar putea fi folosit pentru a crea un „antrenor sexy de suicid”, conform The Wall Street Journal. Criticile au dus la amânarea repetată a lansării funcției.

Financial Times notează că, în prezent, lansarea versiunii erotice nu mai are un termen clar. Contactat de TechCrunch, un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că compania „nu are nimic de adăugat” în acest sens.

Pe lângă acest proiect, OpenAI a anunțat recent și alte schimbări strategice. Marți, compania a deprioritizat „Instant Checkout”, o funcție care ar fi transformat ChatGPT într-un portal de cumpărături, iar miercuri a închis Sora, generatorul său AI de videoclipuri.

Deciziile survin pe fondul unei schimbări strategice, menite să concentreze eforturile OpenAI asupra utilizatorilor de business și programatorilor, în contextul competiției cu rivalii de la Anthropic, care au lansat recent instrumente pentru afaceri și codare.