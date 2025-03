Social Vaparea, în special cea zilnică, poate îngreuna renunțarea la fumat







Cercetătorii de la Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science și Moores Cancer Center din cadrul University of California San Diego au constatat că utilizarea țigărilor electronice nu sporește renunțarea la fumat în rândul fumătorilor din Statele Unite și este de fapt asociată cu reducerea abstinenței de tutun. Constatările, publicate în JAMA, infirmă ideea că țigările electronice pot ajuta oamenii să renunțe la fumat, o percepție greșită comună în rândul consumatorilor de tutun și al susținătorilor țigărilor electronice.

Studiul a analizat date de la peste 6 000 de fumători din SUA din Population Assessment of Tobacco and Health Study, un eșantion reprezentativ la nivel național al fumătorilor de țigări din SUA. Prin potrivirea și compararea acestora cu fumători similari care nu au folosit vape, s-a constatat că renunțarea la fumat a fost cu 4,1% mai scăzută în rândul fumătorilor care au folosit vape zilnic și cu 5,3% mai scăzută în rândul fumătorilor care au folosit vape, dar nu zilnic, comparativ cu fumătorii potriviți care nu au folosit vape.

Conform CDC, aproape 20% dintre persoanele din SUA utilizează produse din tutun. În timp ce majoritatea acestor persoane sunt fumători de țigări, unele persoane au trecut de la fumat la vapat în ultimii ani, în parte pentru că vapatul este în general perceput ca fiind mai puțin dăunător. Această percepție contribuie la convingerea multor fumători că vapatul este o modalitate eficientă de a „scăpa” de țigări.

Vaparea îngreunează renunțarea la fumat

Deși țigările electronice nu au aceleași consecințe asupra sănătății ca fumatul, ele nu sunt inofensive. Efectele negative asupra sănătății ale fumatului devin evidente după ce oamenii au fumat timp de 20 de ani. Deși, în general, vape-urile nu conțin aceleași substanțe chimice nocive ca fumul de țigară, ele prezintă și alte riscuri, iar noi nu știm încă care vor fi consecințele pentru sănătate ale vaporizării pe o perioadă de 20-30 de ani.

Un punct forte unic al studiului este faptul că cercetătorii au putut controla o gamă largă de alte variabile care sunt bine cunoscute ca fiind asociate cu renunțarea la fumat, inclusiv dacă erau fumători de țigări care nu fumează zilnic, interesul pentru renunțare (inclusiv o încercare recentă de renunțare), prezența unei case fără fum și factori socioeconomici.

În plus față de furnizarea de dovezi definitive cu privire la o întrebare controversată în cercetarea tutunului, rezultatele studiului au implicații importante pentru politica și practica de sănătate publică privind țigările electronice, în special modul în care acestea sunt comercializate adolescenților, pentru care țigările electronice sunt adesea o poartă către dependența de nicotină.

sursa: medicalxpress.com