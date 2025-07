Social Vama care vă scapă de timpii de așteptare de la Evzoni, Cum ajungeți la ea







În aceste zile din ce în ce mai mulți români se îndreaptă către Grecia, drept urmare se formează cozi la vamă. Pentru a evita timpii de așteptare aveți varianta vămilor mai mici.

Vamă mai puțin aglomerată

Cei care se pregătesc să plece în concediu în Grecia iau în calcul și timpii de așteptare de la vămi. ”Săptămâna aceasta, sâmbătă plecăm și noi spre Grecia, în fiecare an am așteptat mult în vama la Evzoni 3h + .. Ce părere aveți despre ,, vama mică “, Star Dojran cum se circulă? Din experiența voastră dacă ar fi să ajungem noaptea la 2-3 în vamă e mai liber?” a întrebat un turist pe un forum dedicat acestor vacanțe.

Cei care au trecut deja prin mai multe variante de drum, au venit cu experințe și răspunsuri. ”Să aveți în vedere că la Star Dojran este doar 1 bandă de mers. Oricum a fost mai soft decât Evzoni în jur de o oră și jumătate. Noi anul acesta vom merge pe Bulgaria pentru a evita Evzoni, concediu plăcut!”, a explicat un comentator.

”Încercați vama Exochi, nu este nici poliție nici vamă, se trece ca pe Valea Mare, acum nu știu fiecare de unde vine”, a mai explicat o altă persoană. ”Aglomerația în Evzoni începe pe la ora 5 în weekend și pe la 7 în timpul săptămânii. Într-un an am ajuns la 6:30 am stat 4 ore era 31 Iulie, iar anul următor am calculat astfel încât să ajung pe la 00 maxim 01:00 noaptea. Eram singura mașină din vama la ora aia. Concediu plăcut tuturor”, a precizat o altă persoană.

Românii dau năvală în Grecia

Cert este că această vamă este cea care face legătura dintre Macedonia și Grecia. Altfel, cei care merg pe Bulgaria au de înfruntat alte cozi de la Makaza și de la Kulata. Cele două, potrivit turiștilor care tranzitează în aceste zile, sunt destul de aglomerate. Asta chiar dacă România a intrat în Schengen și terestru.