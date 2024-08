Social Cum e traseul România-Grecia prin PF1. Avantaje și dezavantaje, de la cei ce au trecut pe acolo







Traseul care trece pe la Porțile de Fier 1 ca să ajungeți în Grecia, poate fi destul de dificil. Cel puțin asta susțin românii care au trecut pe acolo, pe forumurile de călătorii.

Traseul prin Nis nu este recomandat de toată lumea.

Mulți dintre care au testat mai multe variante spun că o idee mai bună ar fi traseul prin Porțile de Fier 2. Cu toate acestea, există și opinii pro pentru PF1. ”De la Kladovo la Negotin este ok. În jurul Negotinului este plombat, dar nici o groapă. Azi-dimineață ne-am întors. Noi mergem în Grecia doar pe acest traseu. Per total, Drumul PF1 - Grecia este super! La vamă de la Evzoni am stat 40 min”, a scris un turist. ”Reabilitat de 2 ani...

O porțiune după Vamă câțiva kilometri după Kladovo e mai puțin bun dar este reparat/plombat… Gropi nu sunt. Drumul e bun. Atenție la radar și la portul centurii de siguranță, inclusiv de către pasagerii din spate” a opinat altcineva care a trecut pe acolo. Portile de fier 1 până în Nis e un drum național nu trece prin Bulgaria... Și e ok… Poate cel ce solicită merge de la Nis spre Bulgaria... Pirot Galotina... Și în acest caz sunt 3 vămi ( RO/SRB...SRB/BG..BG/GR)... Ca și prin Macedonia” a mai comentat cineva.

O alternativă cu dus și întors

Cert este că traseul este ceva mai complicat pentru că sunt multe serpentine. ”Până la NIS este exact ca prin Montana Bulgaria pe 240 km am făcut 3 ore. Spor!” a spus altcineva. Dar nu toată lumea este de acord că traseul poate fi o soluție.

”Groaznic. Parcă nu se mai termina drumul ăla până la autostradă. O singură dată am făcut greșeala să o iau pe acolo, pe lângă drumul nașpa ai și mai multe vămi și timp de așteptare mai crescut. Recomand Calafat-Kulata”, a comentat un alt turist care a trecut prin această experință.