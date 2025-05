Social Care este cea mai bună variantă de drum din centrul României către Grecia







Mulți dintre români se pregătesc deja să meargă în vacanță, drept urmare caută cele mai bune rute pentru a ajunge în Grecia. Cei care stau în Ardeal par să prefere varianta prin Serbia, datorită autostrăzii.

În Grecia prin Serbia

Turiștii care au testat deja mai multe variante de drum, îi sfătuiesc pe novici să meargă prin Serbia dacă pleacă din Sibiu spre exemplu. ”Noi din Sibiu mergem de obicei spre Grecia prin vama Naidăș. Mergem pe autostrada până la Simeria apoi Hațeg, Caransebeș, Reșița, Oravița, (dar nu prin Anina), Vama Naidăș (liberă tot timpul) apoi la sârbi Biserica Albă sau Bela Crkva, Smederevo (aici începe autostrada).

Și tot pe autostradă se traversează Serbia și Macedonia de Nord, apoi urmează intrarea în Grecia prin vama Evzoni. De acolo țineți direcția Halkidiki. Dacă mergeți pe traseul acesta la Oravița faceți ultima alimentare cu combustibil din țară. Acolo puteți descărca traseul de pe google maps, iar când intrati la sârbi opriți datele mobile.

Harta funcționeaza și off-line. Vă duce la destinație. Drumul e bun și destul de liber în țară apoi de la Smederevo doar autostradă”, a explicat cineva. O altă persoană a atras atenția asupra RCA-ului. ”Verificați unde este făcut RCA la mașină, unele companii nu acoperă Macedonia și trebuie carte verde . 22 euro pe 15 zile făcută de companii din România”, a spus un alt turist. De asemenea trebuie să aveți și pașapoartele pentru traversarea Serbiei și Macedonia.

Preferințe diferite

”Și eu din Cluj prefer asa fiindca la Moravita mai poți sta uneori…Plus că drumul e ok”, a scris o altă persoană. Cei din Brașov au alte preferințe.

”Din Brașov am trecut pe la Ruse, am făcut până la feribot în Grecia 11 ore și ne-am oprit de două ori, condus lejer. Am plecat la 04:00 la 15:00 eram la feribot”, a spus altcineva.