Noul runda din campionatul intern a debutat printr-o partidă extrem de spectaculoasă. Meciul dintre FC Botoșani și Petrolul Ploiești s-a încheiat cu scorul de 1-3, rezultat ce marchează prima înfrângere pe teren propriu pentru moldoveni în campionat, după o serie de 7 luni de invincibilitate.

În urma acestui eșec suferit în etapa a 13-a din Superligă, echipa din Botoșani rămâne pe poziția a 11-a în clasament, înregistrând înfrângeri consecutive. Situația tensionată l-a determinat pe finanțatorul Valeriu Iftime să analizeze prestația echipei, să vorbească despre obiectivul privind salvarea de la retrogradare și chiar despre posibilitatea de a aduce un tehnician străin pe banca tehnică.

Înlocuitorul lui Marius Croitoru ar putea veni din Portugalia. Valeriu Iftime s-a arătat deosebit de impresionat de randamentul pe care îl oferă tehnicienii și jucătorii portughezi care au fost aduși în ultima perioadă în fotbalul românesc.

„Nu că am jucat prost, ei sunt foarte buni. Față de cum am jucat noi azi, au fost mai buni decât noi. Când nu l-avem pe Hervin [Ongenda], care se pare că e cu o roată ruptă de câteva etape, e complicat. Nu mai poți inventa golul. Ne-au dat 3 goluri, au fost mai buni decât noi. Se pare că modelul ăsta portughez, cu jucători și antrenori portughezi, s-ar putea să funcționeze. O chestie foarte interesantă, să o studiem. Nu e momentul acum, dar ne gândim la treaba asta.

Văd că toate echipele cu import din fotbalul portughez... E o idee interesantă. Tot mă gândim la asta, să aducem un conducător portughez și apoi să vedem cum facem cu antrenorul. Mi se pare că 4-5 sunt portughezi în echipa lor, nu? Și-s buni. Fantastic de buni, extraordinar de buni. Energici, puternici. Bătaie așa categorică nu ne-a mai dat nimeni”, a spus Iftime imediat după meci, din lojă, pentru Btonline.

Pe lângă analiza legată de banca tehnică, finanțatorul moldovenilor a făcut o declarație importantă legată de lotul de jucători. Din afirmațiile sale reiese că șansele ca Jovan Markovic, în vârstă de 25 de ani, să continue la gruparea din Botoșani după perioada de transferuri din această iarnă sunt extrem de reduse.

De asemenea, omul de afaceri a criticat dur modul în care s-a prezentat echipa la partida cu Petrolul Ploiești și a atras atenția asupra pericolului reprezentat de lupta din subsolul clasamentului.

„Astăzi n-am avut nicio idee de joc, așa este. Am jucat prost pentru că ei sunt foarte activi, nu-ți dau voie să te miști. Nu am avut ocazii, nu am șutat la poartă. Astăzi sunt corijenți toți: Croitoru are 3, Anestis 4. Restul sunt de 4,5. Nu înțeleg de ce l-a scos pe Miron la pauză. Că o fi greșit la gol, nu știu. Nu știu ce face cu Markovic, mă face de râs.

Cred că Markovic, așa cum arată astăzi, este un capitol închis pentru FC Botoșani. La cum stăm acum și cum jucăm, dacă visam la play-off, astăzi văd cu ochii deschiși o luptă care pe care la retrogradare. Mi-e că suntem candidatul numărul 2, dacă nu 3”, a mai afirmat finanțatorul clubului din Botoșani.