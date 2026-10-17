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Superliga, etapa a 12-1. Petrolul Ploiești - Sepsi OSK, 1-1

Superliga, etapa a 12-1. Petrolul Ploiești - Sepsi OSK, 1-1Superliga/ Sursa foto Facebook
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Din cuprinsul articolului

Petrolul Ploiești și Sepsi OSK au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată sâmbătă, la Ploiești, în etapa a 12-a din Superliga. Gazdele au deschis scorul prin Leo Teixeira, iar Doru Andrei a egalat pentru formația din Sfântu Gheorghe înainte de pauză.

Leo Teixeira și Doru Andrei au marcat în prima repriză

Petrolul a avut prima ocazie importantă în minutul 8, când Lucho Vega a șutat peste poartă din interiorul careului. Ploieștenii au preluat conducerea în minutul 26, prin Leo Teixeira, care a înscris cu o lovitură de cap după centrarea lui Rodrigo Martins.

Sepsi a restabilit egalitatea în minutul 34, prin Doru Andrei. Trei minute mai târziu, Hanca a fost aproape să readucă Petrolul în avantaj, însă șutul său a lovit bara.

Ocazii de ambele părți după pauză

În repriza secundă, Oberlin a încercat să înscrie în minutul 55, dar nu a prins cadrul porții. Pe final, în minutul 88, Batzula a ratat ocazia de a aduce victoria echipei Sepsi.

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Partida s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar cele două formații au împărțit punctele.

Petrolul rămâne pe locul 4, Sepsi este pe 11

După acest rezultat,Petrolul Ploiești a ajuns la 20 de puncte și ocupă provizoriu locul al patrulea în clasament. Sepsi OSK are 14 puncte și se află pe poziția a 11-a.

Petrolul Ploiești: Zima – Țuțu (Leescu 85), Papp, Malula, A. Dumitrescu – Leo Teixeira (Huseinov 85), Hanca (Căpușă 85), Bran Flores (D. Israel 59), Rodrigo Martins – Lucho Vega (David Paraschiv 74) – Nlundulu. Antrenor: Ricardo Sousa.

Sepsi OSK: D. Lazăr – Oteliță, S. Karamoko, L. Rose, Vianna – N. Păun (A. Keita 68), R. Silaghi (Daguin 83), Cîmpean – Doru Andrei (Batzula 82), Cmiljanic (Mawa 62), Oberlin (Davordzie 82). Antrenor: Ovidiu Burcă.

Cartonașe galbene: Țuțu (66) / Cmiljanic (43), N. Păun (60), R. Silaghi (73).

Arbitri: Andrei Chivulete, asistat de Florian Alexandru Vișan și Mihăiță Necula. Arbitri VAR: Cătălin Popa și Sebastian Gheorghe.

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