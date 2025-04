Sport Valeria Răcilă van Groningen şi Marius Urzică au primit Ordinul Excelenţa Olimpică al COSR







Valeria Răcilă și Marius Urzică, doi mari campioni ai sportului românesc, au fost onorați cu Ordinul Excelenţa Olimpică de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) pentru contribuțiile lor remarcabile și impactul semnificativ asupra promovării și dezvoltării Mișcării Olimpice în România.

Valeria Răcilă şi Marius Urzică au trăit momente emoționante

Înainte de a începe Adunarea Generală Ordinară a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), toți cei prezenți au aplaudat entuziast, în picioare, când Mihai Covaliu, președintele COSR, și George Boroi, secretarul general al COSR, le-au înmânat Ordinele Excelența Olimpică fostei canotoare Valeria Răcilă van Groningen și fostului gimnast Marius Urzică.

„Valeria Răcilă van Groningen și Marius Urzică, onorați cu Ordinul Excelența Olimpică al COSR Momente emoționante astăzi înainte de începerea Adunării Generale Ordinare a Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Doi mari campioni ai sportului românesc au fost recompensați de COSR pentru meritele deosebite și aportul uriaș adus la promovarea și dezvoltarea Mișcării Olimpice din România”, se arată în mesajul transmis de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Valeria Răcilă: Dacă știam nici nu mai dormeam azi noapte

Niciuna dintre cele două personalități ale sportului românesc nu a știut că va primi distincțiile, iar invitația în fața asistenței i-a luat prin surprindere.

„Dacă știam nici nu mai dormeam azi noapte. Nu-mi venea să cred când mi-am auzit numele”, a mărturisit Valeria Răcilă.

Valeria Răcilă se poate lăuda cu o medalie de aur și una de bronz obținute la Jocurile Olimpice (Moscova 1980, Los Angeles 1984), precum și cu două medalii de argint și două de bronz câștigate la Campionatele Mondiale (1979, 1981, 1982, 1985).

„Această distincţie înseamnă foarte mult pentru mine. Nu m-am aşteptat și sunt foarte emoţionată. Cumva este o încununare a ceea ce am făcut până acum pentru sport şi pentru promovarea sportului de masă în România, prin activităţile pe care le facem noi, prin maratoanele şi semimaratoanele organizate. Sunt plăcut surprinsă şi foarte emoţionată. Când mi-am dat seama, din descriere, că e vorba despre mine, am început să tremur şi mai tare. Mă bucur foarte mult pentru acest premiu și sunt fericită că s-au gândit la mine”, a spus fost canotoare.

Marius Urzică: Sunt onorat și mă bucur enorm

Marius Urzică, singurul gimnast român care a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice și lider al unei generații care a dus echipa masculină a României pe podiumurile olimpice, mondiale și europene, a declarat că a simțit mai multe emoții la primirea distincției de la COSR decât înaintea unui concurs.

„Înainte de competiții știam la ce să mă aștept. Eram conectat la întreceri. Astăzi însă am venit la o Adunare Generală normală și am încremenit când am auzit că voi primi distincția COSR”, a declarat Marius plin de emoții.

„Sunt onorat și mă bucur enorm de mult pentru premiul pe care l-am primit. Este o încununare pentru mine faptul că COSR şi familia olimpică recunoaşte adevăratele valori şi le respectă în continuare şi îşi doreşte ca noi să fim în continuare nişte exemple pentru viitoarele generaţii. Am o cameră unde sunt foarte multe distincţii, foarte multe medalii şi, sigur, și aceasta va sta la loc de cinste”, a completat cel supranumit ”stăpânul calului cu mânere”, a mai spus fostul mare gimnast, potrivit COSR.