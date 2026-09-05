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UTA Arad a zdrobit-o pe Csikszereda. Cinci goluri în poarta ultimei clasate

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UTA Arad a zdrobit-o pe Csikszereda. Cinci goluri în poarta ultimei clasateBucurie UTA. Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

UTA Arad a învins-o pe FK Csikszereda cu 5-1, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii. Arădenii au dominat partida și au înscris de cinci ori, după ce în prima repriză au avut și două goluri anulate.

UTA a început în forță

Gazdele au pus presiune încă din primele minute și au avut două goluri anulate în minutele 10 și 12, marcate de Marius Coman și Ouaneh.

UTA a continuat să atace, iar în minutul 30 Sota Mino a trimis mingea în transversală. Două minute mai târziu, arădenii au deschis scorul. Marius Coman a înscris din apropierea porții, după pasa lui Alin Roman.

UTA și-a mărit avantajul în minutul 50. Hakim Abdallah a înscris pentru 2-0, iar gazdele au continuat să controleze jocul.

În minutul 63, Alin Roman a trimis mingea în bară, iar aceasta a revenit în teren. Tzionis a profitat și a înscris pentru 3-0.

Csikszereda a redus diferența

Csikszereda

Sursa foto: Facebook/Csikszereda

Oaspeții au reușit să înscrie două minute mai târziu. Eppel a marcat în minutul 65 și a redus diferența la 3-1.

UTA nu a cedat însă inițiativa. În minutul 81, Sota Mino a pornit într-un sprint, a primit mingea de la Alin Roman și a înscris pe lângă portarul E. Pap, ducând scorul la 4-1.

Arădenii au mai înscris o dată în minutul 84. Padula a șutat de la distanță, mingea a fost ușor deviată și a intrat în poarta lui Csikszereda.

Scorul final, UTA Arad – FK Csikszereda 5-1, a consemnat una dintre cele mai clare victorii ale arădenilor din acest sezon.

În urma rezultatului, UTA Arad a ajuns la 9 puncte și ocupă locul 13 în clasamentul SuperLigii. FK Csikszereda rămâne pe ultima poziție, a 16-a, cu un singur punct.

Echipele

UTA Arad: Gorcea – Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic (Padula 58), Sota Mino, Alin Roman, Hakim Abdallah (El Sawy 70), Papeau (A. Ivanov 79), Țăroi (Tzionis 58), M. Coman (Sinani 79). Antrenor: Adrian Mihalcea

FK Csikszereda: E. Pap – A. Szabo, Palmeș, Hegeduș, Paszka, Veres (Tajti 72), Horváth (Czekus 62), Trif, Stahl (Szalay 79), Tóth-Pál (Bota 61), Eppel. Antrenor: István Szabó

Cartonașe galbene: Alomerovic 34 / Veres 54

Arbitri: Iulian Călin – Radu Ghinguleac, Ionuț Neacșu Arbitri VAR: Sorin Costreie – Cristina Trandafir

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