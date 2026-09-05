UTA Arad a învins-o pe FK Csikszereda cu 5-1, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii. Arădenii au dominat partida și au înscris de cinci ori, după ce în prima repriză au avut și două goluri anulate.

Gazdele au pus presiune încă din primele minute și au avut două goluri anulate în minutele 10 și 12, marcate de Marius Coman și Ouaneh.

UTA a continuat să atace, iar în minutul 30 Sota Mino a trimis mingea în transversală. Două minute mai târziu, arădenii au deschis scorul. Marius Coman a înscris din apropierea porții, după pasa lui Alin Roman.

UTA și-a mărit avantajul în minutul 50. Hakim Abdallah a înscris pentru 2-0, iar gazdele au continuat să controleze jocul.

În minutul 63, Alin Roman a trimis mingea în bară, iar aceasta a revenit în teren. Tzionis a profitat și a înscris pentru 3-0.

Oaspeții au reușit să înscrie două minute mai târziu. Eppel a marcat în minutul 65 și a redus diferența la 3-1.

UTA nu a cedat însă inițiativa. În minutul 81, Sota Mino a pornit într-un sprint, a primit mingea de la Alin Roman și a înscris pe lângă portarul E. Pap, ducând scorul la 4-1.

Arădenii au mai înscris o dată în minutul 84. Padula a șutat de la distanță, mingea a fost ușor deviată și a intrat în poarta lui Csikszereda.

Scorul final, UTA Arad – FK Csikszereda 5-1, a consemnat una dintre cele mai clare victorii ale arădenilor din acest sezon.

În urma rezultatului, UTA Arad a ajuns la 9 puncte și ocupă locul 13 în clasamentul SuperLigii. FK Csikszereda rămâne pe ultima poziție, a 16-a, cu un singur punct.

UTA Arad: Gorcea – Dorobanțu, Ouaneh, Benga, Alomerovic (Padula 58), Sota Mino, Alin Roman, Hakim Abdallah (El Sawy 70), Papeau (A. Ivanov 79), Țăroi (Tzionis 58), M. Coman (Sinani 79). Antrenor: Adrian Mihalcea

FK Csikszereda: E. Pap – A. Szabo, Palmeș, Hegeduș, Paszka, Veres (Tajti 72), Horváth (Czekus 62), Trif, Stahl (Szalay 79), Tóth-Pál (Bota 61), Eppel. Antrenor: István Szabó

Cartonașe galbene: Alomerovic 34 / Veres 54

Arbitri: Iulian Călin – Radu Ghinguleac, Ionuț Neacșu Arbitri VAR: Sorin Costreie – Cristina Trandafir