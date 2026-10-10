Uraganul Isaias a lovit Florida „ca un pumn al lui Tyson”

Uraganul Isaias a lovit Florida „ca un tren”, furtuna lăsând peste 430.000 de persoane fără curent electric de vineri noapte până sâmbătă dimineață, a declarat viceguvernatorul Jay Collins, citat de The New York Post.

„Asta a lovit ca un tren. A fost rapid. A venit ca o lovitură de pumn a lui Mike Tyson”, a declarat Collins vineri seară. „Este real, sunt sigur că vor fi pagube reale.”

Collins a anunțat că aproximativ 900.000 de oameni au respectat avertismentele de a pleca din calea uraganului Isaias înainte ca acesta să ajungă la uscat lângă Destin, Florida, ca furtună de categoria 2.

„Deși unii ar fi putut rezista, dacă ați făcut-o, vă rugăm să vă adăpostiți, să fiți în siguranță, să nu ne punem în pericol primii respondenți și ei vor ajunge la voi cât mai curând posibil, dar să-i lăsăm să-și facă treaba și să rămânem și în siguranță.”

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, furtuna Isaias a fost retrogradată la categoria 1 în jurul orei 22:30, după ce a declanșat vânturi maxime de 145 km/h.

„Nu cred că vom avea un eveniment similar cu cel al lui Michael aici, doar vom sta și vom avea ploi scurte, slavă Domnului”, a spus Collins, referindu-se la furtuna mortală de categoria 5 care a lovit Florida Panhandle pe 10 octombrie 2018.

Rapoartele preliminare nu au arătat pagube catastrofale în Sunshine State, dar Collins a avertizat că furtuna nu s-a terminat.

„Cred că veți începe să vedeți feedback pozitiv în ceea ce privește amploarea reală a pagubelor, pe măsură ce furtuna a atins vârful și a lovit țărmul”, a spus el. „Nu auzim nimic grav în acest moment, dacă Dumnezeu vrea, așa va rămâne.”

Liderul republican, care este în funcție din august 2025, a dezvăluit că au fost raportate doar pene de curent și daune la stațiile radio.

Aproximativ 436.000 de locuitori ai Floridei erau fără curent electric sâmbătă, la ora 5 dimineața, potrivit site-ului PowerOutage.US.

„Am insistat foarte mult ca oamenii să asculte ordinele de evacuare, pur și simplu nu merită riscul pentru tine și ai tăi”, a spus Collins. „Trebuie să asculți, trebuie să conduci și vei trăi. Este atât de simplu.”

Collins a lăudat pregătirea pentru uragan pe care a făcut-o alături de guvernatorul Ron DeSantis. „Am prioritizat răspunsul pentru a ne asigura că suntem la curent cu situația”, a spus el.

Collins a declarat că peste 5.000 de membri ai Gărzii Naționale erau în așteptare, împreună cu 400 de membri ai Gărzii Statului.

Peste 6.000 de vehicule utilitare și oameni erau pregătiți să ajute în cazul întreruperilor de curent din regiunea Panhandle.

„Trebuie să le reamintim oamenilor că, odată ce furtuna a trecut, riscul nu s-a încheiat”, a spus el. „Nu ieșiți acolo, nu intrați în bălți sau în ape expuse. Fiți atenți la liniile electrice și rămâneți în siguranță. Fiți extrem de precauți.”