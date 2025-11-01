Universitățile americane, confruntate cu proteste coordonate. Oficialii suspectează implicare externă

Într-o discuție publică, desfăşurată recent la Washington, D.C., cancelarul Universității Syracuse, Kent Syverud, a afirmat că protestele de natură pro‑Hamas/anti‑Israel de pe campusurile universitare americane ar fi fost „încurajate” de statul iranian.

El a afirmat că la proteste „nu au fost implicați foarte mulţi dintre studenţii noştri”.

Kent Syverud a participat marți la o discuție alături de cancelarurile de la Vanderbilt University și Washington University din St. Louis. Referindu-se la protestele de pe campusul său, el a spus:

„Când s-au întâmplat aceste lucruri, cred cu tărie că au fost încurajate de Iran. [Protestele] nu au implicat pe foarte mulți dintre studenții noștri."

El a mai comentat dificultatea de a identifica participanții, deoarece mulți purtau măști:

„Oamenii foloseau măști pentru a evita să fie trași la răspundere pentru ceea ce spuneau și făceau. Persoanele mascate puteau fi activiști veniți din altă parte."

Protestele menționate au apărut în principal după atacul grupării teroriste Hamas asupra Israel, din 7 octombrie 2023.

Aceste demonstrații au avut loc pe mai multe campusuri, inclusiv Columbia University, NYU, UCLA și Harvard.

La Columbia, de exemplu, studenții au ocupat biblioteca universității, au aplicat afișe și au deranjat activitățile universitare, fiind nevoie de intervenția poliției. Mai mult de 70 de studenți au fost suspendați sau expulzați.

Daniel Diermeier, cancelar la Vanderbilt, a spus că protestele au urmat un „manual” preexistent:

„Studenții se uitau și foloseau tiparul pe care l-au văzut la Columbia și în alte locuri. Este mai mult decât o contagiune socială. Cred că există și rețele organizate. Și cu siguranță le-am văzut."

Andrew D. Martin, cancelar la Washington University, a confirmat experiența:

„Multe dintre lucrurile care s-au întâmplat pe campusul nostru, inclusiv o tentativă de a face o tabără, au fost oprite. Nu am permis să aibă loc și în cele din urmă am arestat persoanele implicate pentru a opri acțiunea. Trei sferturi dintre aceste persoane nu aveau nicio legătură cu universitatea."

Unele articole de presă susțin că guvernul iranian ar fi încurajat și chiar sprijinit financiar protestele de pe campusurile americane.

Totuși, până în prezent, nu există dovezi oficiale care să confirme implicarea directă a Iranului în toate cazurile.

Alte surse notează:

„Iran nu a orchestrat protestele de pe campusul Syracuse, spun oficialii.”

Universitățile se confruntă cu dificultăți majore în gestionarea acestor proteste: identificarea participanților, aplicarea regulamentelor, protejarea libertății de exprimare și asigurarea securității campusului.

Syverud a explicat: