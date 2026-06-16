Un român, la doar 1,8 secunde de podiumul de la Le Mans

Pilotul băcăuan Petru Răzvan Umbrărescu a realizat cea mai bună performanță a unui pilot român la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, încheind pe locul 4 la categoria LMGT3, potrivit ziaruldebacau.ro.

Echipajul numărul 87 al echipei Akkodis ASP, format din Petru Răzvan Umbrărescu, Clemens Schmid și José María López, a avut un weekend impresionant pe Circuitul de la Sarthe. După ce a obținut locul 3 în Hyperpole, echipajul a pornit cursa cu mari speranțe la volanul modelului Lexus RC-F LMGT3.

Umbrărescu a avut o prestație solidă, menținându-se în lupta pentru primele poziții și duelându-se cu piloți de top. Coechipierul său, José María López, a reușit chiar să stabilească cel mai rapid tur al clasei, cu timpul de 3 minute și 54,445 secunde. La un moment dat, cele două echipaje ale Akkodis ASP au ocupat chiar primele două poziții ale categoriei.

Totuși, șansele la podium au fost compromise în timpul nopții, când echipajul #87 a primit o penalizare de tip „drive-through”, pierzând timp prețios și coborând în clasament.

Departe de a renunța, Umbrărescu și coechipierii săi au declanșat o cursă spectaculoasă de recuperare. După o luptă intensă până în ultimele minute ale competiției, echipajul a trecut linia de sosire pe locul 4, la doar 1,8 secunde în spatele poziției a treia, ocupată de echipajul Aston Martin The Heart of Racing.

Rezultatul reprezintă cea mai bună performanță a lui Petru Răzvan Umbrărescu la Le Mans până acum. Anul trecut, echipajul său încheia pe locul 5, iar progresul din 2026 arată că un podium românesc în cea mai prestigioasă cursă de anduranță din lume este mai aproape ca niciodată.

Pentru sezonul viitor, echipa Akkodis ASP va concura cu noul model Toyota GR GT3, o schimbare tehnică importantă care alimentează speranțele pentru rezultate și mai bune în 2027.

Performanța lui Umbrărescu la Le Mans 2026 este considerată un moment istoric pentru motorsportul românesc și confirmă ascensiunea sa rapidă pe scena internațională.

Petru Răzvan Umbrărescu este unul dintre cei mai talentați și promițători piloți de curse români ai generației actuale. Născut la Bacău, pilotul în vârstă de XX de ani a reușit să își construiască o carieră internațională impresionantă în motorsportul de anduranță.

Umbrărescu a început competițiile la nivel național și a urcat rapid treptele, ajungând să concureze în campionate internaționale de top. În ultimii ani, el a devenit o prezență constantă în seria GT3, una dintre cele mai competitive categorii din cursele de anduranță.

Momentul de referință al carierei sale rămâne participarea la celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, unde a evoluat constant. Dacă în 2025 a terminat pe locul 5 la categoria LMGT3, în 2026 a reușit să îmbunătățească performanța, încheind pe locul 4, la doar 1,8 secunde de podium.

Pilotul român concurează pentru echipa franceză Akkodis ASP, una dintre formațiile respectate din campionatul mondial de anduranță. Stilul său de pilotaj – calm, precis și foarte constant – este apreciat de ingineri și coechipieri.

Succesele sale recente au atras atenția asupra potențialului motorsportului românesc pe plan internațional și au deschis discuții despre posibilitatea unui podium românesc la Le Mans în viitorul apropiat.