Regina Elisabeta a II-a a lăsat în urmă un mesaj destinat locuitorilor orașului Sydney, însă conținutul acestuia va rămâne ascuns încă aproape șase decenii. Suverana britanică a redactat scrisoarea în 1986 și a cerut ca plicul să fie deschis abia în anul 2085. Documentul este păstrat într-un spațiu cu acces restricționat din Queen Victoria Building, una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice ale orașului australian, potrivit Daily Express.

Mesajul secret a fost scris cu ocazia finalizării lucrărilor ample de restaurare a Queen Victoria Building, cunoscută și sub abrevierea QVB. Edificiul a fost construit în 1898, în onoarea Reginei Victoria, stră-străbunica Elisabetei a II-a, și a trecut de-a lungul timpului prin mai multe transformări.

Clădirea a găzduit, printre altele, o sală de concerte, cafenele, spații comerciale și depozite. În prezent, Queen Victoria Building este un centru comercial de lux, apreciat atât pentru magazinele sale, cât și pentru arhitectura istorică.

După restaurare, Regina Elisabeta a II-a a lăsat o scrisoare pentru locuitorii orașului Sydney. În loc ca mesajul să fie făcut public imediat, suverana i-a cerut primarului orașului să păstreze plicul sigilat pentru aproape 100 de ani.

Instrucțiunile scrise pe exteriorul plicului reprezintă singura parte a mesajului cunoscută publicului. Regina Elisabeta a II-a a stabilit ca autoritățile viitorului să aleagă o zi potrivită din anul 2085 pentru deschiderea scrisorii.

„Într-o zi potrivită, aleasă de dumneavoastră în anul 2085, vă rog să deschideți acest plic și să transmiteți cetățenilor din Sydney mesajul meu pentru ei”, a scris Regina.

Data stabilită de suverană înseamnă că persoanele care vor descoperi conținutul scrisorii s-ar putea să nu se fi născut încă la momentul redactării acesteia. Între anul 1986 și anul 2085 vor trece 99 de ani.

Regina Elisabeta a II-a a murit în septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani. Astfel, mesajul pe care l-a lăsat pentru Sydney va ajunge la destinatarii săi mult timp după dispariția suveranei.

Nimeni nu știe cu certitudine ce a scris Regina Elisabeta a II-a în document. Plicul este sigilat, iar mesajul nu a fost făcut public.

Una dintre ipoteze este că suverana le-ar fi transmis locuitorilor orașului un mesaj de mulțumire pentru eforturile depuse în vederea salvării Queen Victoria Building. La un moment dat, clădirea a fost amenințată cu demolarea, însă o campanie de conservare a contribuit la protejarea edificiului istoric.

Această variantă nu a fost confirmată, iar adevăratul conținut al scrisorii va putea fi aflat doar după deschiderea plicului.

Alegerea anului 2085 ar putea avea o explicație legată de Queen Victoria Building. Data coincide aproximativ cu momentul în care ar urma să expire actualul contract de închiriere al clădirii, care se întinde pe o perioadă de 99 de ani.

Dacă această legătură a influențat decizia Reginei, mesajul ar putea avea o semnificație aparte pentru viitorul edificiului. Totuși, nu există o confirmare oficială privind motivul exact pentru care suverana a ales anul 2085.

Până la momentul stabilit de Regina Elisabeta a II-a, scrisoarea rămâne într-o zonă cu acces restricționat din Queen Victoria Building. Vizitatorii nu pot vedea conținutul documentului, iar plicul nu poate fi deschis pentru verificări.

Clădirea ocupă un întreg cvartal din centrul orașului Sydney, între străzile George, Market, York și Druitt. Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici ale sale este cupola centrală, alcătuită dintr-o structură interioară din sticlă și una exterioară acoperită cu cupru.

Edificiul păstrează vitralii, decorațiuni arhitecturale elaborate și o scară originală din secolul al XIX-lea. Lucrările de restaurare au urmărit refacerea arcadelor, coloanelor, balustradelor și pardoselilor din plăci ceramice, pentru a conserva aspectul istoric al clădirii.

Australia este o monarhie constituțională și face parte din Commonwealth, iar monarhul britanic este șeful statului australian, cu un rol predominant ceremonial.

Până în 2085, Australia va fi avut mai mulți monarhi, iar generațiile care vor deschide plicul vor trăi într-o lume foarte diferită de cea cunoscută de Elisabeta a II-a.

Dacă instrucțiunile suveranei vor fi respectate, scrisoarea va fi deschisă la aproape un secol după ce a fost redactată. Abia atunci locuitorii orașului Sydney vor putea afla ce mesaj le-a lăsat Regina Elisabeta a II-a și de ce a dorit ca acesta să ajungă la ei atât de târziu.