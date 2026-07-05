Actualitate

Un hidroavion cu 10 pasageri s-a prăbușit în East River, New York. Toți au supraviețuit

Comentează știrea
Un hidroavion cu 10 pasageri s-a prăbușit în East River, New York. Toți au supraviețuitHidroavion NY / sursa foto: captura video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un hidroavion care transporta 10 persoane s-a prăbușit duminică în East River, râul din New York City, potrivit The New York Post.

Un hidroavion cu 10 pasageri s-a prăbușit în East River

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:00, moment în care aeronava a efectuat o aterizare dură pe apele agitate, s-a înclinat parțial și a rămas cu o aripă scufundată.

Imagini video dramatice surprinse la fața locului arată hidroavionul plutind instabil în râu, în timp ce echipajele de salvare ale FDNY intervin rapid pentru a evacua pasagerii. Potrivit autorităților, toți cei 10 ocupanți au fost salvați fără a suferi răni grave.

Accidentul s-a produs în apropierea terminalului de feriboturi Manhattan Skyport, la intersecția dintre strada 23 și FDR Drive. După evacuarea pasagerilor, aeronava a fost redresată și remorcată spre docuri.

Cinci nave au pornit în ajutorul hidroavionului de pe East River

Cel puțin cinci nave de intervenție au participat la operațiune, iar un alt hidroavion a fost observat în zonă. Ancheta asupra cauzelor prăbușirii este în derulare.

Acest incident survine la mai puțin de o lună după un alt eveniment similar, când un hidroavion a fost lovit de un val puternic în timpul decolării și a rămas blocat în East River, lângă podul Throgs Neck.

Hidroavion NY / sursa foto: captura video

Miracolul de pe Hudson: un Airbus 320 a aterizat de urgență

Evenimentul readuce în memorie celebrul „Miracol de pe Hudson” din ianuarie 2009. Atunci, pilotul Chesley „Sully” Sullenberger a reușit să aterizeze de urgență un avion Airbus A320 pe râul Hudson, după ce acesta a lovit o pasăre și și-a pierdut ambele motoare. Toți cei 155 de pasageri și membri ai echipajului au supraviețuit datorită manevrei excepționale a pilotului și intervenției rapide a forțelor de salvare.

Deși circumstanțele diferă, ambele incidente subliniază atât riscurile zborurilor deasupra apei, cât și profesionalismul echipajelor de intervenție din New York. Autoritățile locale au reacționat prompt și în cazul de duminică, reușind să evite o tragedie.

Incidentele cu hidroavioane în zona New York-ului rămân relativ rare, dar atrag întotdeauna atenția publică, mai ales pe fondul traficului aerian intens și al condițiilor meteo variabile de pe coasta de est a Statelor Unite.

Stiri calde

23:53 - Scrisoarea din luna de miere a Prințesei Diana dezvăluie o tânără naivă în lumea adulților din familia regală

23:38 - Polițiștii ies la pensie după reguli noi. Ce schimbări se aplică și cine poate pleca mai devreme din sistem

23:27 - Băsescu: Summitul NATO de la Ankara va defini viitorul Alianței și rolul Statelor Unite în Europa

23:17 - Duel de foc la Wimbledon. Osaka a eliminat-o de Sabalenka și s-a calificat în sferturile de finală

23:09 - Scandal politic în Polonia pe tema rachetelor Patriot livrate în Ucraina

23:01 - Victor Ponta consideră că PSD-AUR este soluția pentru stabilitate. Ce spune despre riscul revenirii la FMI

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale