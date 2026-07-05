Un hidroavion cu 10 pasageri s-a prăbușit în East River

Un hidroavion care transporta 10 persoane s-a prăbușit duminică în East River, râul din New York City, potrivit The New York Post.

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:00, moment în care aeronava a efectuat o aterizare dură pe apele agitate, s-a înclinat parțial și a rămas cu o aripă scufundată.

Imagini video dramatice surprinse la fața locului arată hidroavionul plutind instabil în râu, în timp ce echipajele de salvare ale FDNY intervin rapid pentru a evacua pasagerii. Potrivit autorităților, toți cei 10 ocupanți au fost salvați fără a suferi răni grave.

Accidentul s-a produs în apropierea terminalului de feriboturi Manhattan Skyport, la intersecția dintre strada 23 și FDR Drive. După evacuarea pasagerilor, aeronava a fost redresată și remorcată spre docuri.

Cel puțin cinci nave de intervenție au participat la operațiune, iar un alt hidroavion a fost observat în zonă. Ancheta asupra cauzelor prăbușirii este în derulare.

Acest incident survine la mai puțin de o lună după un alt eveniment similar, când un hidroavion a fost lovit de un val puternic în timpul decolării și a rămas blocat în East River, lângă podul Throgs Neck.

Evenimentul readuce în memorie celebrul „Miracol de pe Hudson” din ianuarie 2009. Atunci, pilotul Chesley „Sully” Sullenberger a reușit să aterizeze de urgență un avion Airbus A320 pe râul Hudson, după ce acesta a lovit o pasăre și și-a pierdut ambele motoare. Toți cei 155 de pasageri și membri ai echipajului au supraviețuit datorită manevrei excepționale a pilotului și intervenției rapide a forțelor de salvare.

Deși circumstanțele diferă, ambele incidente subliniază atât riscurile zborurilor deasupra apei, cât și profesionalismul echipajelor de intervenție din New York. Autoritățile locale au reacționat prompt și în cazul de duminică, reușind să evite o tragedie.

Incidentele cu hidroavioane în zona New York-ului rămân relativ rare, dar atrag întotdeauna atenția publică, mai ales pe fondul traficului aerian intens și al condițiilor meteo variabile de pe coasta de est a Statelor Unite.