Un curier din Italia a dezvăluit cât câștigă pentru trei zile de muncă. Salariul vine la pachet cu stresul

Un curier care lucrează pentru Amazon în Bologna, Italia, câștigă aproximativ 1.400 de euro pentru trei zile de muncă pe săptămână. Tânărul, în vârstă de 30 de ani, a vorbit despre presiunea constantă din timpul programului și despre stresul provocat de teama că nu va reuși să livreze toate coletele. „Teama de a nu reuși să livrezi toate coletele creează anxietate”, a spus acesta, pentru Corriere della Sera.

Chiril Burcă, un moldovean în vârstă de 30 de ani, lucrează ca șofer de livrări din anul 2019. Acesta a ajuns în Italia la vârsta de 14 ani și a susținut că meseria de curier a apărut aproape întâmplător în viața sa. În prezent este angajat al companiei Tdu, una dintre firmele subcontractoare care colaborează cu Amazon în depozitele din zona Bologna.

El are un contract part-time și lucrează trei zile pe săptămână, câte 8 ore și 40 de minute pe zi, iar venitul său lunar este de aproximativ 1.400 de euro. În timpul programului, trebuie să facă zilnic între 120 și 150 de opriri pentru a livra coletele.

Compania i-a reținut din salariile pe lunile ianuarie și februarie, în două tranșe, suma totală de 500 de euro, după o mică avarie produsă la dubă. Incidentul a avut loc la începutul lunii noiembrie, la finalul programului de lucru. „Chiar înainte de a reveni la depozit, am mers la o benzinărie din apropiere pentru alimentare și am greșit o manevră de mers înapoi, lovind ușor vehiculul unui coleg”, a explicat Chiril Burcă.

Compania a considerat că incidentul a fost provocat din culpă gravă și i-a imputat costurile reparației. „Culpă gravă înseamnă să conduci sub influența alcoolului sau a drogurilor ori să deteriorezi intenționat vehiculul. Nu este cazul meu”, a spus acesta.

Curierul a afirmat că gravitatea incidentului ar trebui stabilită de un judecător, nu de companie. Paguba a fost estimată la peste 600 de euro, iar firma i-a reținut 500 de euro, reprezentând franșiza din noul contract colectiv.

Cu sprijinul sindicatului Filt-Cgil, Chiril Burcă a contestat decizia și a invocat un articol din contract care arată că prima franșiză trebuie suportată de companie. Firma a respins solicitarea, motivând că este vorba despre o culpă gravă.

Curierul a spus că acesta a fost al doilea incident minor din șapte ani de muncă. Prima dată, în urmă cu câțiva ani, a plătit 250 de euro. El a susținut însă că presiunea livrărilor este mare. „Acum, cu mai multă experiență, am învățat să gestionez stresul. Dar teama de a nu reuși să livrezi toate coletele creează anxietate”, a spus Chiril Burcă.

În primii ani, când lucra cu normă întreagă, ajungea acasă atât de tensionat încât îi cerea soției să îl lase în liniște cel puțin o jumătate de oră pentru a se calma.

La sfârșitul anului trecut, un manipulant de colete câștiga în medie 3.500 de lei net pe lună, iar un curier aproximativ 4.000 de lei. Un dispecer de transport avea un venit mediu de 5.000 de lei, potrivit datelor Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

În noiembrie 2025, pe eJobs.ro erau disponibile peste 22.000 de locuri de muncă în România, iar pe iajob.ro erau listate peste 6.200 de poziții.