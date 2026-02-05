Social

Un controlor de tren a fost ucis. Un tânăr de 26 de ani, reținut

Un controlor de tren a fost ucis. Un tânăr de 26 de ani, reținutTren. Sursa foto iStock
Un controlor de tren a murit după ce a fost agresat de un pasager care călătorea fără bilet, au transmis autoritățile Deutsche Bahn. Incidentul s-a produs luni în zona Landstuhl, lângă Kaiserslautern, în vestul Germaniei, și a avut urmări fatale pentru controlorul de tren, în vârstă de 36 de ani.

Potrivit surselor oficiale, controlorul a încercat să-l dea jos din tren pe tânărul pasager, care refuzase să plătească biletul. În timpul altercației, bărbatul a fost lovit la cap și a suferit răni grave. Din păcate, acesta a murit două zile mai târziu, miercuri, în urma traumatismelor.

„Aceasta este o zi extrem de tristă pentru întreaga comunitate feroviară”, a declarat Evelyn Palla, directorul Deutsche Bahn, subliniind că atacurile asupra personalului devin tot mai frecvente. Sindicatul lucrătorilor feroviari (EVG) a cerut ca pe trenuri să fie prezente echipe de securitate care să prevină asemenea situații.

Agresorul, un tânăr de 26 de ani, a fost arestat imediat și se află în detenție provizorie, iar anchetatorii investighează motivele și circumstanțele atacului. Autoritățile au precizat că vor lua măsuri pentru a proteja personalul și pasagerii în viitor.

Ministrul german al Transporturilor, Patrick Schnieder, și directorul de resurse umane al Deutsche Bahn, Martin Seiler, s-au adunat miercuri la Gara Centrală din Berlin pentru un moment de reculegere alături de colegii controlorului decedat. Aceștia au declarat că este inadmisibil ce s-a întâmplat și că sunt alături de prietenii și familia controlorului care și-a pierdut viața.

Compania Deutsche Bahn a anunțat că va analiza măsuri suplimentare de siguranță pentru trenuri, inclusiv posibilitatea prezenței constante a personalului de securitate, pentru a preveni incidente similare și pentru a asigura siguranța tuturor celor aflați la bord.Nu este pentru prima dată când un controlor este agresat sau jignit de un pasager.

