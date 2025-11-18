Actualitate

Umbrele El Potro – elegante, rezistente și mereu la îndemână

Câteodată, ploaia ne ia prin surprindere. Dar cu umbrelele El Potro, ești mereu pregătit să înfrunți orice strop cu stil. Acum, poți găsi noile modele El Potro direct la chioșcurile de ziare și în toate punctele de difuzare a presei, fără să mai pierzi timp căutând o umbrelă în ultimul moment.

Începând de joi, 13 noiembrie, ai de ales între trei modele distincte, potrivite pentru orice gust sau ocazie: Classic, Boho și Sugar.

Toate combină eleganța specifică brandului El Potro cu funcționalitatea practică de zi cu zi – și toate la un preț accesibil de doar 44,99 lei.

Umbrele elegante și practice pentru fiecare zi

Vremea este imprevizibilă, dar pregătirea ta nu trebuie să fie. Umbrelele El Potro sunt create pentru a oferi protecție, rezistență și confort, indiferent de condițiile meteo.

Ce a făcut Sile Cămătaru de când a ajuns acasă. Cu ce se ocupă interlopul
S-a rupt lanțul de iubire între Fulgy și mama lui. Ce a putut să-i spună Vioricăi de la Clejani
✔ Sistem automat de deschidere pentru utilizare rapidă ✔ Mâner soft touch – confortabil și elegant ✔ Structură din oțel rezistent la vânt și uzură

Modelele Boho și Sugar vin cu sistem automat de deschidere și închidere, plus o husă de protecție practică, ideală pentru a fi păstrată în geantă sau rucsac.

Modelul Classic, cu 10 spițe din oțel și un design sobru, este alegerea perfectă pentru cei care preferă forma tradițională și eleganța discretă.

Calitatea El Potro – rafinament spaniol la chioșcuri

Cu un renume construit pe atenție la detalii și calitate premium, brandul El Potro aduce acum rafinamentul spaniol mai aproape de tine.

Fiecare umbrelă este gândită să fie nu doar un accesoriu de ploaie, ci o extensie a stilului personal.

Indiferent dacă mergi la serviciu, la o întâlnire sau pur și simplu la o plimbare, o umbrelă El Potro completează perfect ținuta ta, oferindu-ți protecție și eleganță în același timp.

Alege umbrela El Potro care ți se potrivește

✔ Classic – pentru rafinament clasic și durabilitate ✔ Boho – pentru un look liber și modern ✔ Sugar – pentru personalități vesele și culori vibrante

Toate disponibile începând cu 13 noiembrie, la chioșcurile de ziare din toată țara, la doar 44,99 lei.

Umbrele El Potro – stil, calitate și funcționalitate în fiecare detaliu!

