Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns duminică la Nuuk, capitala Groenlandei, pentru o vizită de două zile în care va transmite sprijinul Uniunii Europene pentru teritoriul autonom danez și va discuta despre investiții, securitate și accesul la materii prime critice. Vizita are loc la câteva luni după tensiunile provocate de intențiile lui Donald Trump privind Groenlanda.

Șefa Executivului european a aterizat la Nuuk și urmează să aibă mai multe întâlniri cu liderii Groenlandei și Danemarcei.

Programul vizitei include o serie de întrevederi politice și semnarea unei declarații comune între Uniunea Europeană și Groenlanda.

Ursula von der Leyen va participa și la o deplasare cu o navă printre aisberguri. Pe agenda sa se află discuții cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și cu premierul danez Mette Frederiksen.

Șefa Comisiei Europene se va întâlni și cu premierul Insulelor Feroe, Beinir Johannesen. Mesajul principal al vizitei este apropierea Groenlandei de Europa și consolidarea relației cu Uniunea Europeană.

„Ceea ce se întâmplă în Arctica afectează direct restul Europei, iar un parteneriat puternic cu Groenlanda este crucial pentru poziţia noastră în regiune", a subliniat comisarul european pentru parteneriate internaţionale, Jozef Síkela, care face parte din delegaţie.

Vizita are loc după criza declanșată la începutul anului de declarațiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda.

Liderul de la Casa Albă a vorbit despre anexarea teritoriului și a invocat inclusiv posibilitatea "folosirii forţei" pentru a prelua controlul asupra insulei. Trump și-a justificat poziția prin motive de securitate națională și prin presupusele amenințări venite din partea Rusiei și Chinei.

Groenlanda are o importanță strategică majoră și dispune de resurse minerale importante, inclusiv pământuri rare. Declarațiile președintelui american au provocat o criză între Washington și aliații europeni.

Tensiunile s-au redus după crearea unui grup de lucru format din Danemarca, Groenlanda și Statele Unite, care încearcă să găsească o soluție pentru relația dintre cele trei părți.

În lunile care au urmat, statele europene au continuat să transmită mesaje de susținere pentru Groenlanda și Danemarca. Sprijinul politic este însoțit și de promisiuni financiare.

În timpul vizitei sale, Ursula von der Leyen este așteptată să anunțe un nou pachet în valoare de 200 de milioane de euro destinat Groenlandei.

Bruxelles-ul urmărește astfel să își consolideze relația cu teritoriul arctic și să susțină proiectele de dezvoltare economică.

Vizita șefei Comisiei Europene coincide și cu începutul exercițiului militar Arctic Shield. La exercițiu participă militari din zece state membre NATO.

După vizita din luna mai în Groenlanda a emisarului special al lui Donald Trump, Jeff Landry, presiunea americană a devenit mai discretă. Aceasta nu a dispărut însă complet.

În luna august, informațiile privind pregătirile unei companii petroliere americane pentru lansarea unui proiect de explorare și exploatare a hidrocarburilor într-o zonă izolată din estul Groenlandei au provocat noi îngrijorări.

Autoritățile locale au respins primul foraj exploratoriu. Groenlanda încearcă în prezent să își dezvolte industriile extractive, în condițiile în care economia sa depinde în mare măsură de pescuit și de sprijinul financiar al Danemarcei. Până acum au fost eliberate aproximativ 135 de permise miniere.

Doar două mine sunt însă operaționale.

Uniunea Europeană vrea să își consolideze prezența exact în sectorul minier. Bruxelles-ul intenționează să ofere sprijin financiar pentru dezvoltarea proiectelor din domeniu. Prin investițiile europene, UE urmărește două obiective.

Primul este consolidarea unei relații de încredere cu Groenlanda.

Al doilea vizează diversificarea accesului la materiile prime critice, într-un moment în care Uniunea Europeană depinde în mare măsură de China pentru astfel de resurse.

În paralel cu vizita Ursulei von der Leyen, Danemarca, Groenlanda și Insulele Feroe organizează luni și marți, la Nuuk, reuniunea lor bianuală.

Discuțiile sunt dedicate relațiilor dintre cele trei componente ale Regatului Danemarcei.

Groenlanda și Insulele Feroe au statut de teritorii autonome în cadrul regatului, iar reuniunea are loc în contextul în care interesul geopolitic pentru regiunea arctică a crescut.