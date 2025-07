Ucraina va modifica legea anticorupție, după valul de proteste din țară

Ucraina va modifica legea care revocă independența instanțelor anticorupţie, a declarat miercuri ministrul de Externe Andrii Sâbiga. Această lege a stârnit un val de proteste atât în rândul aliaților săi, cât și în țară, iar declarația a fost făcută cu o zi înainte de votul din Parlament, potrivit AFP.

Legea adoptată pe 22 iulie și promulgată ulterior prevede ca Agenția Națională Ucraineană Anticorupție (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAP) să treacă sub autoritatea directă a procurorului general, numit de președintele țării.

Această măsură a fost criticată atât de societatea civilă, cât și de Uniunea Europeană și a provocat primele proteste de amploare din Ucraina de la începutul invaziei ruse în 2022.

Ukraine sees first major anti-government protests since start of war, as Zelensky moves to weaken anti-corruption agencieshttps://t.co/7w2NuUrNd3 pic.twitter.com/wgFnWX6XWR

— Bhavika Kapoor (@BhavikaKapoor5) July 24, 2025