Zelenski schimbă foaia în războiul cu Rusia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lăudat eficiența armatei în respingerea atacurilor cu drone lansate de Rusia și a anunțat că autoritățile vor extinde finanțarea pentru acest sector, în colaborare cu partenerii internaționali, potrivit Ukrinform.

„În primul rând, aş dori să mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care apără cerul Ucrainei. Peste noapte, soldaţii noştri au neutralizat alte trei sute de drone ruseşti – multe dintre ele au fost doborâte”, a spus acesta, într-un video difuzat seara.

Președintele a evidențiat rezultatele obținute cu sprijinul mai multor unități, inclusiv aviația militară și grupurile mobile de pompieri. El a insistat asupra rolului esențial al dronelor interceptoare în combaterea dronelor Shahed ale Rusiei și a afirmat că Ucraina continuă să dezvolte toate mijloacele disponibile pentru protejarea orașelor și comunităților.

