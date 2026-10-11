Tudor Chirilă a vorbit despre viața de familie și despre momentele pe care le petrece alături de partenera sa, Iulia Mîzgan, și de cei doi copii ai lor. Într-un interviu, artistul a descris felul în care își petrece duminicile, departe de concerte, repetiții și platoul emisiunii „Vocea României”.

Cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața personală, actorul și muzicianul a oferit detalii despre activitățile sale obișnuite, de la sport și ieșiri în aer liber până la timpul petrecut cu cei apropiați. Totodată, a explicat de ce consideră important să aprecieze ceea ce are în prezent, fără să se concentreze exclusiv asupra lucrurilor pe care și-ar dori să le obțină.

Tudor Chirilă a vorbit deschis despre etapa în care se află și despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Artistul a mărturisit că este mulțumit de prezent și a amintit atât activitatea sa pe scena teatrului, cât și familia și proiectele muzicale.

„Am doi copii mișto, o gagică mișto. Mă apuc de proiecte, am o gașcă de care tocmai am vorbit”, a declarat Tudor Chirilă.

Acesta a explicat și că, uneori, tendința de a privi spre ceea ce lipsește poate diminua aprecierea lucrurilor deja obținute. „Tot timpul sunt tentat să mă uit la ce nu am, așa că mai bine ne uităm la ce avem”, a spus artistul.

Declarațiile conturează perspectiva sa asupra vieții de zi cu zi, în care familia, activitatea artistică și relațiile cu oamenii apropiați ocupă un loc important.

Pentru Tudor Chirilă, duminica este dedicată în mare parte familiei și activităților care îi permit să se deconecteze de programul profesional. Artistul a enumerat câteva dintre lucrurile pe care le face în zilele libere, fără să descrie un program strict.

„Mai un ping-pong cu copiii, mai un bazin, mai o leneveală din asta și un croasant și o cafea bună, poate o drumeție, dacă mă prinde la schi, la schi… În general, duminica este despre ai noștri apropiați: mama, familia, copiii, gagică-mea”, a povestit el.

Sportul, ieșirile în natură și momentele petrecute acasă fac parte, așadar, din rutina descrisă de artist. Acesta a menționat și sala de sport, bazinul și scena printre locurile în care trăiește momente intense, fie prin activitatea fizică, fie prin spectacole și concerte.

Programul său din zilele libere reflectă o combinație între activitățile alături de copii și timpul petrecut cu familia extinsă. Chirilă nu a prezentat aceste obiceiuri drept o rețetă universală, ci ca parte a propriei sale vieți.

Iulia Mîzgan este partenera de viață a lui Tudor Chirilă, iar cei doi formează un cuplu din 2012. Au împreună doi băieți, născuți în 2014 și 2016, și au ales să păstreze o mare parte din viața de familie departe de expunerea publică.

Spre deosebire de artist, cunoscut pentru cariera sa în muzică, teatru și televiziune, Iulia Mîzgan a preferat să rămână discretă în spațiul public. Parcursul său profesional este legat de domeniul comunicării și al afacerilor, iar în ultimii ani numele său a fost asociat și cu administrarea unei pensiuni în Porumbacu de Sus, județul Sibiu.

Deși vorbește rar despre relația sa, Tudor Chirilă a făcut în trecut o declarație despre partenera sa pe blogul personal. „Este o femeie iubitoare, este o frumusețe şi, cel mai important, este mamă. O mamă creativă, veselă şi fericită”, a scris artistul.

Mesajul rămâne una dintre rarele sale descrieri publice ale Iuliei Mîzgan și pune accentul pe rolul acesteia în familie.

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan au menținut de-a lungul anilor o prezență discretă ca familie, chiar dacă artistul este constant implicat în proiecte cunoscute publicului. Aparițiile lor împreună la evenimente sunt relativ rare, iar cei doi își protejează copiii de expunerea excesivă.

Într-un interviu anterior, Chirilă a vorbit și despre felul în care privește relațiile și responsabilitățile familiale, subliniind importanța respectului și a iubirii. Declarațiile sale publice despre viața personală rămân puține, însă cele oferite de-a lungul timpului arată că familia face parte din lucrurile pe care le consideră importante în prezent.

Pentru artist, duminicile descrise în interviu înseamnă activități simple, timp cu cei apropiați și o pauză de la ritmul concertelor și al spectacolelor. Acesta este portretul unei vieți personale pe care Tudor Chirilă a ales să o împărtășească doar în parte cu publicul.