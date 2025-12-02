Trump, evaluare imagistică amplă la 79 de ani. Rezultatul, „perfect normal”

Donald J. Trump, în vârstă de 79 de ani, a primit un rezultat „perfect normal” la o serie de teste imagistice avansate efectuate recent, potrivit unei note medicale publicate luni de Casa Albă, potrivit publicației Express.

Investigațiile, care au vizat sistemul cardiovascular și regiunea abdominală, fac parte dintr-un „executive physical” — un control medical detaliat recomandat persoanelor din grupa sa de vârstă.

În nota datată 1 decembrie, medicul personal al președintelui, Sean P. Barbabella, transmite că imagistica efectuată a arătat că sistemul cardiovascular al lui Trump este „perfect normal”, fără dovezi de „îngustare arterială, cheaguri sau anomalii la nivelul inimii ori vaselor principale”.

De asemenea, camerele inimii au dimensiuni normale, pereții vaselor de sânge au apărut netezi și nu s-au detectat inflamații.

În același timp, imagistica abdominală nu a relevat probleme: toate organele majore au fost descrise ca fiind „foarte sănătoase și bine perfuzate”, fără semne acute sau cronice de boală. Barbabella precizează că astfel de investigații detaliate sunt standard pentru un vârsta președintelui și confirmă că Trump „rămâne într-o stare generală de sănătate excelentă”.

Testele imagistice au fost efectuate în octombrie 2025, în cadrul vizitei președintelui la Walter Reed National Military Medical Center.

Inițial, Casa Albă refuzase să ofere detalii despre natura investigațiilor, ceea ce a generat speculații în presă și din partea unor comentatori politici.

Duminică, în timpul unei deplasări cu Air Force One, Trump a declarat reporterilor că nu știe ce parte a corpului a fost scanată: „Habar n-am — a fost doar un RMN”, adăugând că nu a fost RMN cerebral.

Ulterior, la presiunea opiniei publice și a unor oficiali — dintre care Tim Walz, guvernator al statului Minnesota — Casa Albă a ales să facă publică nota medicului.

Deși administrația susține că investigațiile au scop preventiv și reprezintă un control „detaliat necesar la vârsta de 79 de ani”, unii experți externi au pus sub semnul întrebării necesitatea unor astfel de analize la o persoană fără simptome.

Criticii au semnalat că astfel de investigații — în special un RMN — nu sunt recomandate de regulă în examenele medicale de rutină pentru persoane asimptomatice, avertizând că testele pot genera alarme false și pot conduce la investigații suplimentare nejustificate.

În ciuda acestor obiecții, Casa Albă a apărat decizia, susținând că la vârsta președintelui „o evaluare cardiovasculară și abdominală amănunțită” poate detecta probleme incipiente, înainte ca acestea să devină clinice.

Deși rezultatele au fost prezentate ca fiind impecabile, nu au fost făcute publice imaginile obținute — adică scanările RMN efective — ci doar sinteza redactată de medic.

De asemenea, memo-ul nu clarifică dacă a fost vorba de un RMN standard, un RMN cardiac specializat sau alt tip de investigație imagistică. În ce privește motivele precise care au condus la selecția acestor teste, Casa Albă menționează doar scopul „preventiv” și faptul că astfel de examene sunt „standard” la vârsta sa.

În plus, raportul nu include informații despre alte aspecte potențiale ale sănătății — precum funcția neurologică, renală sau pulmonară — care, de obicei, fac parte din examenele medicale anual-semianuale.

Publicarea notei medicului reflectă decizia administrației de a răspunde presiunii publice și politice privind transparența stării de sănătate a președintelui.