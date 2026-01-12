Trump despre Groenlanda: Practic, apărarea lor sunt două sănii trase de câini

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite trebuie să achiziționeze Groenlanda și nu doar să o închirieze, motivând că lipsa apărării insulei ar putea permite Rusiei sau Chinei să-și extindă influența în regiune. Oficialii americani subliniază că această acțiune ar fi esențială pentru securitatea SUA și a NATO, potrivit AP News.

În timpul unei conversații cu jurnaliștii pe Air Force One, duminică seara, președintele a precizat că administrația sa nu discută despre o închiriere temporară a insulei, ci doar despre achiziția teritoriului danez.

„Nu am făcut asta. Groenlanda ar trebui să încheie înțelegerea pentru că nu vrea să vadă Rusia sau China preluând controlul," a spus Trump.

El a subliniat vulnerabilitatea apărării insulei: „Practic, apărarea lor sunt două sănii trase de câini. Știi asta? Știi care este apărarea lor? Două sănii trase de câini."

Președintele a continuat prin a menționa prezența militară a Rusiei și Chinei în regiune: „Între timp, ai distrugătoare și submarine rusești și chinezești peste tot. Nu vom permite asta, și dacă afectează NATO, atunci afectează NATO. Dar, știți, ei au nevoie de noi mai mult decât avem noi de ei, vă spun chiar acum."

Declarațiile lui Trump au venit după ce conducerea Groenlandei și-a reafirmat opoziția față de preluarea insulei de către SUA. Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, împreună cu patru lideri de partid, au declarat că insula „nu are interes să devină parte a Statelor Unite sau a Danemarcei" și că viitorul Groenlandei trebuie decis de poporul groenlandez.

„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi," au adăugat aceștia. Ei au criticat, totodată, retorica Washingtonului: „Ca lideri de partid groenlandezi, dorim să subliniem încă o dată dorința noastră ca disprețul Statelor Unite față de țara noastră să înceteze."

Și Danemarca a reacționat oficial. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat că comentariile privind anexarea Groenlandei ar putea amenința însăși existența NATO, afirmând că orice acțiune militară a SUA împotriva unui aliat NATO ar încheia efectiv alianța și cadrul de securitate existent de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial:

„Dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește," a declarat Frederiksen pentru postul danez TV2.

Mai mulți oficiali ai administrației Trump au susținut necesitatea controlului american asupra Groenlandei, invocând poziția strategică a insulei ca motiv pentru securitatea națională.

Trump a reiterat că, dacă SUA nu vor acționa, Rusia sau China ar putea profita de situație: „Dacă nu o facem noi, o vor face Rusia sau China, și asta nu se va întâmpla când eu sunt președinte," a declarat președintele.

Groenlanda rămâne astfel un punct sensibil în politica internațională, unde interesele strategice ale marilor puteri se ciocnesc cu dorința locuitorilor de a-și decide viitorul autonom.