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Trei zodii chinezești au parte de tensiuni pe 11 septembrie. Ziua poate aduce conflicte și neînțelegeri

Trei zodii chinezești au parte de tensiuni pe 11 septembrie. Ziua poate aduce conflicte și neînțelegericearta / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

11 septembrie 2026 este considerată, în astrologia chineză tradițională, o zi mai dificilă pentru trei semne: Calul, Iepurele și Capra. Calendarul chinezesc arată că data corespunde zilei Wu Zi, asociată Șobolanului, iar această configurație creează mai multe relații considerate tensionate între semne, potrivit bazi2u.com.

Ziua de vineri, 11 septembrie, marchează și începutul celei de-a opta luni din calendarul lunar chinezesc. În sistemul tradițional, Șobolanul este în conflict direct cu Calul, în timp ce Iepurele este într-o relație de „pedeapsă”, iar Capra într-una de „harm”, asociată cu fricțiuni și neînțelegeri.

Calul, semnul cel mai expus tensiunilor

Pentru persoanele născute în anii Șobolanului, ziua de 11 septembrie este o zi de conflict direct, cunoscută în astrologia chineză drept „Chong”. Relația dintre Șobolan și Cal este una dintre opozițiile tradiționale ale zodiacului chinezesc.

Interpretarea tradițională recomandă mai multă prudență în situațiile care presupun confruntări, decizii importante sau negocieri. Unele calendare chinezești recomandă chiar amânarea deciziilor majore pentru persoanele asociate Calului.

Tensiunile se pot manifesta simbolic prin reacții impulsive, diferențe de opinie sau dificultăți în colaborarea cu ceilalți. Nu este însă vorba despre o predicție a unor evenimente certe, ci despre o interpretare tradițională a calendarului chinezesc.

Iepurele poate avea parte de neînțelegeri

A doua zodie aflată într-o poziție mai sensibilă este Iepurele. În relația cu Șobolanul zilei, aceasta este asociată cu „Xing”, termen tradus în mod obișnuit prin „pedeapsă” sau „penalizare” în cadrul sistemului tradițional.

iepure

iepure / sursa foto: dreamstime.com

Pentru Iepure, această configurație este interpretată mai degrabă prin prisma fricțiunilor repetate decât a unui conflict direct. Pot apărea situații în care o discuție aparent banală se transformă într-o dispută sau în care intențiile sunt înțelese greșit.

De aceea, 11 septembrie este o zi în care comunicarea atentă poate conta mai mult decât reacțiile rapide.

Capra trebuie să fie atentă la relațiile cu ceilalți

Capra este al treilea semn pentru care calendarul chinezesc indică o influență mai puțin favorabilă. Relația dintre Capră și Șobolan este catalogată drept „Hai”, o asociere tradițională legată de neînțelegeri, tensiuni discrete și dificultăți relaționale.

Spre deosebire de opoziția directă dintre Cal și Șobolan, această influență este mai subtilă. Poate fi interpretată ca o zi în care lucrurile nespuse, presupunerile sau diferențele de interese pot crea disconfort.

În plan profesional, este indicată prudență în discuțiile sensibile, iar în relațiile personale poate fi utilă evitarea concluziilor pripite.

Ce arată calendarul chinezesc pentru 11 septembrie Data de 11 septembrie 2026 corespunde zilei Wu Zi, adică unei zile a Șobolanului, într-un an al Calului de Foc. Calendarul indică, de asemenea, că ziua este asociată cu direcția sud ca direcție tradițională de prudență și recomandă evitarea unor activități importante.

Este important de precizat că astrologia chineză reprezintă un sistem tradițional de interpretare și nu oferă o metodă științifică pentru anticiparea evenimentelor sau a comportamentului unei persoane.

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