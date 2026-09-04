Circulația tramvaielor pe Pasajul Basarab va fi reluată luni, 7 septembrie, odată cu redeschiderea completă a pasajului, a anunțat Societatea de Transport București (STB). Reorganizarea rețelei aduce revenirea liniilor 1 și 10 pe traseele de bază, reînființarea liniilor 4, 11 și 47 și suspendarea liniilor 54 și 610.

Modificările vizează mai multe zone ale Capitalei și sunt legate de încheierea lucrărilor care au afectat circulația pe Pasajul Basarab. Pentru călători, schimbările înseamnă revenirea unor legături directe între cartierele din sud, vest și nord-vest, precum și ajustarea rutelor de tramvai utilizate în perioada restricțiilor.

Potrivit informațiilor publicate de STB pe Facebook, linia 1 va circula între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”. Spre Banu Manta, tramvaiele vor trece prin Calea Văcărești, Pasajul Mihai Bravu, Șoseaua Mihai Bravu, Șoseaua Ștefan cel Mare și Bd. Iancu de Hunedoara.

Pe traseul de întoarcere, linia 1 va traversa Pasajul Basarab și va continua prin Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara și zona Progresul.

Linia 10 va asigura, de asemenea, legătura dintre „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, însă va urma un traseu diferit pe o mare parte a parcursului. Spre Banu Manta, tramvaiele vor trece prin Piața Eroii Revoluției, Șoseaua Viilor, Progresului, Bd. Timișoara și Pasajul Basarab.

Odată cu reluarea circulației pe pasaj, STB va reînființa și liniile 4, 11 și 47.

Linia 11 va circula între terminalele „Zețarilor” și „Cartier Giulești”. Traseul va lega zone precum Ferentari și Rahova de Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea și Calea Giulești.

Linia 4 va reveni între „Șura Mare” și „Zețarilor”, urmând un traseu care include Șoseaua Giurgiului, strada Alexandru Anghel și strada Zețarilor.

Tot de luni va fi reînființată linia 47, între „Ghencea” și „Piața Unirii”. Tramvaiele vor circula prin Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, strada Progresului, strada Dr. Constantin Istrati, strada 11 Iunie și Bd. Regina Maria.

Reorganizarea rețelei presupune și suspendarea liniilor 54 și 610. Măsura este anunțată în contextul revenirii tramvaielor pe Pasajul Basarab și al modificării traseelor care au funcționat pe durata lucrărilor.

STB le recomandă călătorilor să verifice informațiile actualizate înainte de deplasare, pentru a identifica ruta potrivită și eventualele modificări de circulație.

Reluarea circulației pe Pasajul Basarab va permite revenirea unor trasee importante și va modifica opțiunile de transport pentru mai multe cartiere.

Călătorii care folosesc liniile 1, 4, 10, 11 sau 47 trebuie să țină cont de noile trasee, iar utilizatorii liniilor 54 și 610 să verifice alternativele disponibile.