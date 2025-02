Social Tragerea Loto, 20 februarie. Numerele norocoase extrase joi și premiile puse în joc







Rezultate loto, 20 februarie. La tragerile Joker și Loto 6/49, reportul cumulat este de peste 27 milioane de lei. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 17,96 milioane de lei (aproape 3,61 milioane de euro La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,24 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro), potrivit Loteriei Române.

Premii mari puse în joc

La Loto 6/49, categoria I are un premiu impresionant de peste 17,96 milioane de lei (aproape 3,61 milioane de euro), iar la Noroc se înregistrează un report de aproximativ 12,5 milioane de lei (2,51 milioane de euro). La Joker, categoria I are un report de 11,24 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro). De asemenea, categoria a II-a a jocului Joker are un report de 64.800 de lei (13.000 de euro). La Noroc Plus, reportul este de 144.600 de lei (29.000 de euro), iar la Loto 5/40 și Super Noroc, reporturile de la categoria I sunt de 213.600 lei (42.900 de euro) și respectiv 60.800 lei (12.200 de euro).

Rezultate loto, 20 februarie

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc:

Tragere loto, 16 februarie

Numerele câștigătoare de la tragerea loto de pe 16 februarie au fost:

Loto 6 din 49: 17 43 13 35 5 19

Loto 5 din 40: 25 31 33 28 12 30

Joker: 32 10 5 28 33 + 16

Noroc Plus: 7 3 4 8 3 8

Super Noroc: 3 5 8 6 3 7

Noroc: 4 4 3 9 7 0 9

Cum se joacă la Loto 6/49

Cuponul de marcaje este un formular pe care participantul marchează modalitățile de joc și numerele/opțiunile alese/jucate. Cuponul de marcaje este un înscris fără valoare, nu atestă participarea la joc și nu poate fi folosit pentru solicitarea eventualelor câștiguri.

La jocurile LOTO organizate și administrate de Compania Națională „Loteria Română” S.A. se participă în baza chitanței de joc emisă de mijlocul de joc și/sau biletului electronic generat prin accesarea secțiunii dedicate acestei activități disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naționale ”Loteria Română” S.A. (și transmis în contul de client și/sau email).

Acesta conține modalitățile de joc și numerele/opțiunile alese/jucate de participant, precum și unele informațîi specific în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de organizator.