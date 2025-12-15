Tragedie în lumea showbiz-ului. A murit la doar 45 de ani

Actrița australiană Rachael Carpani, cunoscută pentru rolurile din serialele McLeod’s Daughters și Home and Away, a murit la vârsta de 45 de ani. Familia a anunțat vestea prin intermediul unei postări pe Instagram, precizând că actrița s-a stins „neașteptat dar liniștit” după o luptă îndelungată cu o boală cronică, potrivit Express Magazine.

Funeraliile vor avea loc în cadru privat, iar familia a cerut respectarea intimității în această perioadă.

Potrivit unui comunicat publicat de părinții ei — Tony și Gael Carpani — via contul de Instagram al surorii sale, Georgia Carpani, Rachael Carpani a încetat din viață în primele ore ale zilei de 7 decembrie 2025.

În declarație se precizează:

„Cu mare tristețe, Tony și Gael Carpani anunță că frumoasa lor fiică, iubita actriță australiană Rachael Carpani, a decedat pe neașteptate, dar în pace, după o lungă luptă cu o boală cronică, în primele ore ale zilei de duminică, 7 decembrie.”

Familia a mai comunicat că funeraliile vor avea loc pe 19 decembrie 2025, într-o ceremonie privată pentru rude și prieteni apropiați.

Totodată, au solicitat respectarea intimității și au menționat că nu vor face alte declarații publice în această perioadă.

Rachael Carpani s‑a născut în 1980 în Sydney, Australia și este cunoscută în special pentru interpretarea personajului Jodi Fountain în serialul dramatic australian McLeod’s Daughters, difuzat între 2001 și 2009.

Acest rol i‑a adus recunoaștere la nivel internațional și două nominalizări la premiile Logie în 2007.

Pe lângă McLeod’s Daughters, actrița a apărut și în alte producții pentru televiziune sau film, inclusiv în filmele Hating Alison Ashley și The Very Excellent Mr Dundee, precum și în seriale ca All Saints sau NCIS: Los Angeles.

În 2024, ultimul ei rol a fost în serialul Home and Away, unde a interpretat personajul Claudia Salini în sezonul respectiv.

În trecut, Rachael Carpani a vorbit deschis despre unele probleme de sănătate. În 2021, actrița a fost internată de urgență din cauza durerilor abdominale și a fost supusă unei intervenții chirurgicale, ceea ce a atras atenția fanilor asupra stării ei de sănătate.

De asemenea, în martie 2024, Carpani a publicat pe rețelele de socializare imagini de la un shooting foto și a menționat:

„...fără halat de spital, fără șosete chirurgicale grozave...”, făcând aluzie la perioada cu probleme medicale recente.

După confirmarea veștii, au început să apară mesaje din partea colegilor de platou și ale fanilor din întreaga lume, exprimând condoleanțe pentru pierderea actriței.

Unul dintre mesajele publicate ulterior de colegi a subliniat rolul ei în decursul anilor și impactul în industria de divertisment.