Trafic restricționat pe autostrăzile A1 și A2. Ce recomandă Poliția Română

Trafic restricționat pe autostrăzile A1 și A2. Ce recomandă Poliția RomânăAutostrada Soarelui. Sursă foto: Captură video
Pe anumite tronsoane ale autostrăzilor A1 și A2 vor fi impuse restricții de trafic, ca urmare a lucrărilor de reparații programate în perioada următoare. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, pe autostrăzile A1 și A2 sunt impuse mai multe restricții de circulație, în vederea efectuării unor lucrări”, este anunțul publicat pe Infotrafic.

Trafic restricționat pe autostrăzile A1 și A2

Conform informațiilor transmise de Infotrafic, pe mai multe porțiuni ale autostrăzilor A1 și A2 vor fi instituite restricții temporare de circulație, necesare pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere.

Pe A1, sensul București – Pitești, între kilometrii 22 și 19, prima bandă este închisă traficului pentru lucrări asfaltice, restricția fiind valabilă până miercuri, 15 octombrie 2025, ora 17:00.

În ceea ce privește autostrada A2, pe direcția Constanța – București, la kilometrul 84+750, vor fi restricționate banda de urgență și prima bandă pentru înlocuirea glisierei marginale, până la ora 18:00. De asemenea, între kilometrii 117+400 și 116+400, prima bandă este închisă până la ora 17:00, pentru lucrări de colmatare a rosturilor de dilatație.

Tot pe sensul spre București, între kilometrii 24 și 20, a doua bandă va fi restricționată progresiv pentru aplicarea de marcaje rutiere, lucrările fiind programate să se încheie până la ora 17:00.

a1

Autostrada A1/ Sursa: Arhiva EVZ

Ce recomandă Poliția Română

Șoferii sunt atenționați să reducă viteza în zonele unde se desfășoară lucrările și să manifeste prudență sporită la schimbarea benzii de circulație, asigurându-se corespunzător și semnalizând manevra din timp.

Trafic restricționat și în zona Unirii din Capitală 

Într-un comunicat transmis pe 4 octombrie, Brigada Rutieră a anunțat că, începând cu 6 octombrie, ora 6:00, vor fi instituite restricții temporare de circulație în zona Pieței Unirii, ca urmare a lucrărilor de reabilitare și consolidare a planșeului care acoperă râul Dâmbovița.

Astfel, traficul va fi limitat pe porțiunea adiacentă Fântânii Centrale, pe Bulevardul Unirii, în direcția Mircea Vodă – Piața Constituției.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă, să circule cu prudență și să urmeze indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

 

