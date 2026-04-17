Tot mai mulți britanici susțin revenirea în UE, la un deceniu după Brexit, arată un nou studiu

Un nou sondaj a arătat că peste jumătate dintre britanici ar susține revenirea în Uniunea Europeană. Analiza a evidențiat presiunile politice asupra Partidului Laburist și riscurile unei strategii prudente privind relația cu UE, relatează The Guardian.

La zece ani de la referendumul privind Brexit, o parte tot mai mare a electoratului din Regatul Unit susține revenirea în Uniunea Europeană. Potrivit unei cercetări realizate de organizația Best for Britain, 53% dintre alegători ar prefera reintegrarea completă în UE, în locul unor formule limitate de cooperare, precum revenirea doar în piața unică.

Datele au arătat, totodată, diferențe semnificative între opțiunile politice. Aproximativ 83% dintre susținătorii Partidului Laburist, 84% dintre votanții Liberal-Democraților și 82% dintre cei ai Verzilor ar sprijini această opțiune. În rândul alegătorilor conservatori și ai partidului Reform, susținerea este mai redusă, de 39%, respectiv 18%.

În același timp, 61% dintre respondenți au spus că susțin actuala abordare a guvernului în relația cu UE, însă doar 19% declară că o susțin „puternic”.

Rezultatele sondajului au venit pe fondul unei dezbateri tot mai intense privind poziționarea Partidului Laburist. Experții au avertizat că abordarea rezervată adoptată de formațiune ar putea avea costuri electorale.

Tom Brufatto, director de politici și cercetare la Best for Britain, a atras atenția asupra riscurilor unei poziții intermediare: „Credem că există riscuri inerente în soluțiile de compromis”.

Criticile vizează atât pierderea votanților progresiști, cât și dificultatea de a menține sprijinul în fostele bastioane muncitorești.

Studiul a analizat șase scenarii privind relația viitoare dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Acestea au inclus menținerea acordului negociat de Boris Johnson, o divergență mai accentuată față de regulile europene, dar și opțiuni precum aderarea la uniunea vamală sau piața unică.

Potrivit lui Brufatto, o astfel de revenire ar implica costuri politice semnificative: „Este nevoie de o discuție profundă despre suveranitate, deoarece [revenirea în uniunea vamală și piața unică] presupune externalizarea unor părți importante din reglementările noastre”.

El a mai spus că niciun partid nu ar putea „să convingă publicul să ne urmeze într-o astfel de negociere îndelungată”.

Politica actuală a guvernului laburist presupune alinierea la anumite standarde europene fără o reintegrare formală în piața unică. Această abordare ridică însă probleme legate de influența asupra procesului decizional.

Un exemplu este acordul sanitar și fitosanitar (SPS), care urmărește reducerea birocrației pentru exporturile agricole. În cadrul negocierilor, Regatul Unit a divergat deja de la 76 de reguli europene.

Experții atrag atenția că acest model presupune un rol sporit de „rule-taker”, adică de preluare a regulilor fără participare la elaborarea lor.

La prezentarea studiului, sociologul John Curtice a criticat lipsa unei poziționări clare și a sugerat că pierderea electoratului liberal ar putea avea un impact mai mare decât migrarea voturilor către partidele pro-Brexit.

Potrivit acestuia, laburiștii au pierdut aproximativ unul din zece alegători în favoarea partidului Reform, dar pierderile către Liberal-Democrați și Verzi sunt mai mari, ajungând la unul din patru votanți.

Fostul lider laburist Neil Kinnock a declarat că Brexitul a avut efecte negative majore și că o eventuală campanie pentru revenirea în UE ar putea avea loc în viitor: „Acum am 84 de ani și probabil nu voi mai apuca să văd acest lucru, dar oamenii vor realiza [că a fost cea mai bună opțiune] și că este în interesul lor”.

Anand Menon, politolog britanic specializat în relațiile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, a evidențiat contradicțiile din strategia actuală a guvernului. El a spus că impactul economic al Brexitului este estimat la 8% din PIB, în timp ce beneficiile unei „resetări” limitate ar aduce doar aproximativ 1% creștere.

„Din punct de vedere economic, nu cred că este sustenabil pentru un guvern al cărui ministru de finanțe spune acum că Brexitul a costat economia 8% din PIB, ceea ce este estimarea maximă, să pună în balanță o resetare care aduce doar 1% creștere”, a spus el.

Menon a mai declarat că alinierea treptată la standardele UE presupune un efort administrativ constant pentru a evita divergențele: „Dintr-o perspectivă pur administrativă, situația actuală este foarte inconfortabilă”.