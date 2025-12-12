Tot ce trebuie să știi despre serviciile gratuite oferite de medicul de familie la domiciliu. În ce situații le poți solicita

Persoanele asigurate pot beneficia de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, pe baza recomandărilor medicilor specialiști sau a medicilor de familie. Potrivit Ghidului Asiguratului CNAS, medicul de familie oferă asiguraților servicii incluse în pachetul de bază, printre care se numără serviciile medicale curative: intervenții pentru situații de urgență medico-chirurgicală, consultații pentru afecțiuni acute, subacute sau acutizări ale bolilor cronice și consultații periodice pentru monitorizarea și îngrijirea generală a pacienților cu boli cronice.

Aceste servicii includ diverse proceduri de diagnostic și tratament, cum ar fi administrarea medicamentelor injectabile, kinetoterapia sau îngrijirile paliative pentru pacienții cu afecțiuni grave, arătă România TV.

Consultațiile pentru bolile cu potențial endemo-epidemic care necesită izolare și pentru bolile cronice pot fi efectuate și la distanță, de exemplu prin telefon. Documentele rezultate în urma unei astfel de consultații, inclusiv rețetele medicale, se transmit pacientului prin mijloace electronice.

Condițiile pentru consultațiile la domiciliu

Consultațiile la domiciliu se acordă în următoarele situații:

Asiguraților de pe lista medicului de familie, în afara cabinetului și în timpul programului de lucru;

Persoanelor nedeplasabile din cauza unei invalidități permanente sau temporare;

Pacienților cu boli cronice sau cu episoade acute/subacute care împiedică deplasarea la cabinet;

Copiilor între 0 și 1 an, copiilor între 0 și 18 ani cu boli infecto-contagioase și lăuzelor, conform legislației;

În scopul constatării decesului, prin examinarea realizată de medicul de familie, care se consideră tot o consultație la domiciliu.

Cei care solicită consultație la domiciliu trebuie să informeze cabinetul despre starea de sănătate și imposibilitatea de a se deplasa.

Unele cabinete stabilesc zile sau intervale dedicate vizitelor la domiciliu, iar solicitarea trebuie confirmată de medic sau de personalul administrativ pentru o bună organizare a consultației.

În anumite cazuri, medicul poate solicita documente care să ateste starea de sănătate, precum certificate medicale sau recomandări anterioare.

Vizitele la domiciliu se consemnează în registrul de consultații, care include data și ora vizitei, numele și prenumele pacientului, precum și semnătura asiguratului sau a aparținătorului, în situațiile în care nu se utilizează cardul conform prevederilor legale. Toate informațiile medicale obținute în timpul vizitei se înregistrează în fișa pacientului.

Îngrijirile paliative se acordă pe baza recomandărilor emise de medicii de familie, medicii specialiști din ambulatoriu, inclusiv cei cu atestat de studii complementare în îngrijiri paliative, precum și de medicii specialiști din spitale care au contract cu casele de asigurări de sănătate.

Principalele servicii de îngrijiri paliative la domiciliu includ: