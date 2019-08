Rectificarea bugetară a dus la disensiuni în coaliția PSD-ALDE. Liberal-democrații s-au supărat atât de tare încât nu au exclus ieșirea de la guvernare.

Liderii ALDE critică decizia lui Teodorovici de a tăia din bugetul Transporturilor și Educației și suplimentarea banilor pentru servicii. Ieri, după ce proiectul a fost făcut public, liderii formațiunii lui Călin Popescu Tăriceanu au renunțat la amenințări și sunt dispuși să se așeze la masă cu PSD.

„Rectificarea bugetară este, deocamdată, în fază de proiect și discuțiile din cadrul coaliției nu sunt încă finalizate. ALDE solicită măsuri eficiente în ce privește managementul fondurilor europene și promovarea investițiilor, precum și susținerea politicilor publice potrivit angajamentelor programului de guvernare”, a declarat Varujan Vosganian.

De cealaltă parte, Opoziția consideră proiectul de rectificare un dezastru, în special la Transporturi, și cer să fie retras. Liberalii consideră că se taie bani de la investiții în infrastructura mare de transport, pentru că responsabilii din transporturi- ministru, director CNAIR – nu sunt capabili să cheltuiască fondurile alocate prin Bugetul pentru anul 2019.

„Acest buget a fost construit pe principiul «hârtia suportă multe». Este inadmisibil să te lauzi cu un buget crescut cu 74 % în anul 2019 comparativ cu 2018, să ai bani alocați și să nu fii în stare să-i cheltuiești, dar în schimb în calitate de Ministru al Transporturilor să îți faci imagine vizitând șantierele patriei săptămânal și amenințându-i pe constructori”, a declarat, ieri, președintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, liberalul Lucian Bode. Acesta a adăugat că dimensiunea dezastrului de la Transporturi se va vedea în noiembrie la a doua rectificare bugetară, „când eșecul va fi unul răsunător iar realitatea nu va mai putea fi cosmetizată”.

Opt mii de angajați la 800 de kilometri de autostrăzi

Fostul director al Direcției Juridice din CNAIR, Alin Goga, a declarat, ieri, pentru Evenimentul zilei, că nu constructorii sunt de vină, ci echipa de conducere care nu face proiecte viabile. „Este vorba despre ceva mult mai grav, despre decizii politice greșite. Este vorba despre faptul că CNAIR are 8000 de angajați și România are 800 de kilometri de autostrăzi. Este vorba despre conducerea CNAIR, unde salariile sunt de 5000 de euro, plus mașini, telefoane și sporuri. Este vorba despre licitații făcute la mișto și șpăgi. Este vorba despre ordine politice să se facă pe placul ministrului. Este vorba despre incompetență, dar și corupție”, a spus Goga.

Acesta a fost dat afară de câteva ori din CNAIR din cauza criticilor publice pe care le făcea și din cauza postărilor pe rețelele de socializare. De fiecare dată, el a câștigat procesele în instanță, a fost despăgubit, s-a întors la muncă și a continuat să critice. „Ar trebui să plătească cei care iau decizia de a mă da afară, dar, din păcate, pe mine mă plătesc toți românii să stau acasă”, a mai spus Alin Goga.

I-am solicitat un punct de vedere și directorului general al CNAIR Sorin Scarlat în legătură cu rectificarea bugetară și cu redimensionarea schemei de personal, dacă o consideră necesară. „Nu suntem în măsură să răsundem la întrebarea formulată având în vedere că proiectul de rectificare bugetară la componenta transporturi este în analiza Ministerului Transporturilor. Acesta vă poate comunica modul în care au fost alocate sumele la nivelul bugetului centralizat.

Cât privește redimensionarea schemei de personal vă voi ține la curent cu evoluția acestui aspect”, se arată în răspunsul directorului companiei.

Primăriile au încasat din plin

Rectificarea bugetară a lovit cel mai tare în Ministerul Educației, de unde s-au tăiat 1,03 miliarde de lei. Ministerul Transporturilor a rămas fără 128,8 milioane lei, Ministerul Fondurilor Europene -681,9 milioane lei, Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat -243 milioane de lei, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – 310,4 milioane de lei, Ministerul Cercetării şi Inovării – 369,1 milioane lei.

Bugetul STS a fost redus cu 71,66 milioane lei. LA SRI a crescut cu 396,5 milioane lei.

Amenințările primarilor au dat rezultate, cea mai mare suplimentare de fonduri este pentru primării, 4 miliarde de lei.

