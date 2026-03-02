De ce românii țin bani în buzunar când aud prima dată cucul în martie

Luna martie nu înseamnă doar mărțișoare și zilele Babelor. În multe zone din România, începutul primăverii este marcat și de un alt moment simbolic: primul cântat al cucului. În tradiția populară, acest sunet are o încărcătură aparte. Se spune că atunci când auzi pentru prima dată cucul în acel an trebuie să ai bani în buzunar. În caz contrar, anul ar putea fi marcat de lipsuri.

Superstiția este cunoscută sub numele de „Primul Cântat” și este transmisă din generație în generație.

Cucul este o pasăre migratoare care revine în România la începutul primăverii, de regulă în martie sau aprilie. Apariția și cântecul său sunt asociate cu sfârșitul iernii și începutul unui nou ciclu al naturii.

În cultura populară, cucul nu este doar o pasăre, ci un mesager simbolic. Cântatul său marchează trecerea într-o etapă nouă a anului. Tocmai de aceea, momentul în care este auzit pentru prima dată are o semnificație aparte.

Tradiția spune că starea în care te afli atunci când auzi primul cântec al cucului poate influența restul anului.

Credința populară afirmă că dacă auzi cucul pentru prima dată și ai bani în buzunar, vei avea parte de belșug și stabilitate financiară. Dacă însă ești „fără bani”, anul ar putea fi dificil din punct de vedere material.

Explicația simbolică este simplă. Primul contact cu semnul primăverii fixează, în imaginarul colectiv, direcția anului. Banii reprezintă prosperitatea. Prezența lor în buzunar în acel moment este interpretată ca un semn de continuitate a abundenței.

În unele zone, oamenii obișnuiau să păstreze câteva monede în buzunar pe tot parcursul lunii martie, tocmai pentru a evita surpriza de a auzi cucul fără „noroc la ei”.

Superstiția are mai multe variante regionale. În unele locuri, se spune că trebuie să fii în picioare când auzi cucul, nu culcat. Dacă îl auzi din pat, ar putea fi semn de boală sau slăbiciune în acel an.

În alte regiuni, direcția din care vine sunetul este interpretată simbolic. Dacă cucul cântă din spate, ar putea fi semn de vești neașteptate. Dacă îl auzi din față, este considerat semn bun.

Aceste variații arată că „Primul Cântat” face parte dintr-un sistem mai larg de credințe legate de începuturile simbolice ale anului agrar.

În tradiția populară românească, cucul are și rolul de „numărător al anilor”. Se credea că numărul de strigăte auzite după ce îl întrebi „Cucule, câți ani mai am?” indică simbolic anii rămași până la un eveniment important, uneori chiar până la căsătorie sau până la moarte.

Această credință subliniază legătura profundă dintre cuc și ideea de timp. Nu este doar un vestitor al primăverii, ci și un reper al ciclurilor vieții.

Din perspectivă antropologică, astfel de obiceiuri sunt interpretate ca ritualuri de control simbolic asupra incertitudinii. Primăvara aduce speranță, dar și nesiguranță. În trecut, anul agricol depindea de vreme și de recolte.

A avea bani în buzunar în momentul „Primului Cântat” era un gest simplu, dar încărcat de sens. El oferea iluzia unui start favorabil. Într-o lume în care multe lucruri nu puteau fi controlate, ritualurile simbolice ofereau un sentiment de protecție.