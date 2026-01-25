Temperatura ideală a frigiderului în sezonul rece. Greșeala care poate consuma mai multă energie

Iarna, frigiderul este unul dintre electrocasnicele care ajung cel mai des să fie setate greșit. Mulți români cred că, dacă în locuință este mai frig, aparatul poate fi „ajutat” prin coborârea temperaturii sau prin setarea pe o treaptă mai rece. În realitate, această decizie aparent logică se transformă într-o capcană care duce la consum mai mare de energie, uzură accelerată și chiar la stricarea alimentelor. Specialiștii avertizează că frigiderul nu funcționează diferit iarna față de vară, iar setările corecte sunt esențiale pentru eficiență și siguranță.

Indiferent de sezon, temperatura optimă din frigider trebuie să fie între 2 și 4 grade Celsius, iar congelatorul trebuie să funcționeze constant la minus 18 grade. Aceste valori asigură păstrarea corectă a alimentelor, limitează dezvoltarea bacteriilor și mențin un consum electric normal. Iarna nu este nevoie de ajustări speciale, iar modificarea drastică a setărilor face mai mult rău decât bine.

Problema apare atunci când utilizatorii confundă temperatura din încăpere cu modul de funcționare al aparatului. Deși în bucătărie poate fi mai frig, frigiderul continuă să funcționeze după aceleași principii, bazate pe senzorii interni și pe ciclurile compresorului.

Cea mai răspândită greșeală este setarea frigiderului pe o treaptă mai rece iarna, în ideea de economie. Mulți consideră că frigul din locuință ajută aparatul să consume mai puțin, așa că scad temperatura sub limita recomandată sau rotesc termostatul spre maxim.

Electricianul Mihai Popa explică de ce această practică este una dintre cele mai costisitoare: „Cea mai frecventă greșeală pe care o văd iarna este că oamenii dau frigiderul pe o treaptă mai rece, convinși că, dacă în casă e frig, aparatul va consuma mai puțin. În realitate, frigiderul ajunge să lucreze ineficient, cu porniri și opriri dese ale compresorului, iar asta înseamnă un consum mai mare de energie. Practic, încerci să faci economie, dar obții exact opusul.”

Atunci când temperatura este setată prea jos, frigiderul forțează compresorul să mențină un nivel de răcire inutil. În sezonul rece, diferența dintre temperatura ambientală și cea din interior devine instabilă, iar aparatul intră într-un ciclu haotic de funcționare.

„Frigiderul nu știe că e iarnă sau vară, el funcționează pe baza unui echilibru între temperatura din interior și cea din încăpere. Când afară sau în bucătărie e foarte rece și tu mai cobori și termostatul, sistemul se dereglează”, explică Mihai Popa. „Apar fluctuații de temperatură, alimentele pot îngheța în frigider, iar congelatorul nu mai menține constant minus 18 grade.”

Aceste fluctuații duc la un consum mai mare de energie electrică, dar și la o uzură accelerată a componentelor interne. Pe termen lung, costurile pot fi semnificative, chiar dacă factura nu crește brusc de la o lună la alta.

Un alt efect ignorat frecvent este impactul asupra alimentelor. La temperaturi prea scăzute, produsele din frigider pot îngheța parțial. Lactatele își schimbă textura, legumele se înmoaie după dezghețare, iar ouăle pot deveni improprii consumului.

În congelator, situația poate fi și mai problematică, mai ales dacă frigiderul este amplasat într-un spațiu rece. La temperaturi ambientale sub 10 grade, unele modele nu mai pornesc compresorul suficient de des pentru congelator, ceea ce duce la dezghețarea lentă a alimentelor fără ca utilizatorul să observe imediat.

Specialiștii recomandă verificarea temperaturii reale din frigider cu un termometru dedicat, nu doar pe baza poziției rotiței sau a afișajului. Setarea ideală este de 3–4 grade pentru frigider și minus 18 grade pentru congelator, fără ajustări sezoniere. De asemenea, este important ca frigiderul să fie amplasat departe de pereți reci, ferestre sau surse de curent rece. Modelele moderne, dotate cu funcții eco sau senzori inteligenți, pot gestiona mai bine variațiile de temperatură, dar și acestea au nevoie de setări corecte.

„Le recomand mereu clienților să nu umble inutil la setări iarna. Temperatura corectă rămâne 3–4 grade în frigider, indiferent de sezon. Dacă aparatul este ținut într-un spațiu rece, cum ar fi o bucătărie neîncălzită sau un balcon închis, problemele pot fi și mai mari”, avertizează electricianul Mihai Popa. „Frigiderul ajunge să funcționeze haotic, iar costurile se văd pe factura de curent, chiar dacă nu imediat”.