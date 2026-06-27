Telefonul mobil a devenit un accesoriu indispensabil în timpul călătoriilor, fiind folosit pentru orientare, rezervări, plăți, fotografii, comunicare și acces la documente importante. Din acest motiv, pierderea sau furtul dispozitivului poate transforma rapid o vacanță relaxantă într-o experiență stresantă, mai ales atunci când te afli departe de casă și depinzi de telefon pentru aproape toate activitățile zilnice. Specialiștii în securitate atrag atenția că o serie de măsuri simple, luate înainte și în timpul călătoriei, pot reduce considerabil riscul de furt, deteriorare sau acces neautorizat la datele personale stocate pe dispozitiv.

Marile destinații turistice continuă să fie printre locurile în care sunt raportate cele mai multe furturi de telefoane mobile. Orașe precum Londra, Barcelona, Paris, Roma, Lisabona, Bangkok, Buenos Aires, Rio de Janeiro sau Bogota sunt cunoscute pentru numărul ridicat de turiști, dar și pentru activitatea intensă a hoților de buzunare.

Cele mai multe incidente sunt raportate în apropierea obiectivelor turistice, în stațiile și mijloacele de transport în comun, în zonele comerciale aglomerate și în restaurantele sau cafenelele unde vizitatorii își lasă telefoanele nesupravegheate pe mese pentru câteva momente.

Pregătirea telefonului înainte de plecare este la fel de importantă ca pregătirea bagajelor. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă realizarea unor copii de siguranță pentru fotografii, contacte și documente importante, astfel încât datele să poată fi recuperate rapid în situația în care telefonul este pierdut sau furat.

În același timp, este recomandat să instalezi cele mai noi actualizări pentru sistemul de operare și aplicațiile utilizate frecvent, deoarece acestea includ, de regulă, îmbunătățiri de securitate care închid vulnerabilități ce pot fi exploatate de infractorii cibernetici.

O altă măsură importantă este activarea funcțiilor de localizare, blocare și ștergere de la distanță a datelor. Aceste instrumente îi permit proprietarului să localizeze telefonul sau să își protejeze informațiile personale în cazul în care dispozitivul ajunge în mâinile altcuiva.

De asemenea, utilizarea unei parole complexe, alături de autentificarea biometrică prin amprentă sau recunoaștere facială, poate îngreuna accesul persoanelor neautorizate. Pentru un nivel suplimentar de siguranță, specialiștii recomandă activarea autentificării în doi pași pentru conturile de e-mail, aplicațiile bancare și serviciile de stocare în cloud.

Prudența rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva furtului. În zonele aglomerate, telefonul ar trebui păstrat într-un buzunar interior sau într-un compartiment închis al genții, aflat cât mai aproape de corp și greu accesibil persoanelor din jur, mai spun specialiștii în securitate.

Accesoriile antifurt, precum gențile cu fermoare securizate, curelele rezistente la tăiere sau sistemele de prindere pentru telefon, pot oferi o protecție suplimentară și reduc riscul furturilor rapide.

Specialiștii atrag atenția că telefonul ar trebui folosit cu prudență în zonele aglomerate, unde hoții profită adesea de momentele de neatenție pentru a smulge rapid dispozitivele și a se face nevăzuți. În plus, expunerea accesoriilor costisitoare sau a unor telefoane de valoare ridicată poate le atrage atenția infractorilor.

Conexiunile gratuite la internet disponibile în aeroporturi, hoteluri, restaurante sau cafenele sunt utile pentru turiști, însă pot ascunde riscuri importante pentru securitatea datelor. Rețelele nesecurizate pot permite interceptarea informațiilor transmise între utilizator și serviciile accesate online.

Din acest motiv, experții recomandă evitarea accesării aplicațiilor bancare sau a conturilor care conțin informații sensibile atunci când este folosită o rețea publică. Dacă utilizarea unei astfel de conexiuni este inevitabilă, un serviciu VPN poate oferi o protecție suplimentară prin criptarea traficului de date.

Totodată, este recomandată dezactivarea opțiunilor care permit conectarea automată la rețele Wi-Fi sau dispozitive Bluetooth necunoscute, deoarece acestea pot reprezenta o poartă de acces pentru atacatori.

În situația în care telefonul dispare, reacția rapidă este esențială. Proprietarul ar trebui să utilizeze imediat funcțiile de localizare și blocare disponibile pe dispozitiv pentru a încerca recuperarea acestuia sau pentru a împiedica accesul la informațiile personale.

Dacă există indicii că telefonul a fost furat, ștergerea de la distanță a datelor poate fi cea mai sigură soluție pentru protejarea conturilor și documentelor stocate pe dispozitiv.

În paralel, este importantă contactarea operatorului de telefonie mobilă pentru blocarea cartelei SIM și a dispozitivului. Schimbarea parolelor pentru conturile de e-mail, rețelele sociale și aplicațiile bancare reprezintă un alt pas necesar pentru limitarea eventualelor pagube.

De asemenea, incidentul trebuie raportat autorităților locale, iar documentele emise de poliție pot fi necesare pentru depunerea unei cereri de despăgubire la compania de asigurări.

Multe polițe de asigurare de călătorie includ și despăgubiri pentru telefoanele pierdute sau furate, însă condițiile diferă în funcție de companie și de tipul contractului ales. În general, asiguratorii solicită dovada că proprietarul a luat măsuri rezonabile pentru protejarea dispozitivului și că incidentul a fost raportat către autorități.