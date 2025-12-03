Teatrul Excelsior a rămas fără manager. Mandatul lui Vlad Cristache nu a fost prelungit de Primăria Capitalei
Schimbare majoră la Teatrul Excelsior: regizorul Vlad Cristache a anunțat că nu mai ocupă funcția de manager începând cu 1 decembrie, după trei ani și jumătate de mandat. Decizia Primăriei Capitalei de a nu prelungi mandatul regizorului a declanșat un val de critici în rândul actorilor, regizorilor și spectatorilor, mulți acuzând ingerința politică.
„De la 1 decembrie mandatul meu de manager al Teatrului Excelsior s-a încheiat. Au fost 3 ani şi jumătate în care am realizat împreună cu echipa artistică, tehnică şi administrativă lucruri de care sunt foarte mândru”, a transmis Vlad Cristache pe Facebook.
El a mulțumit echipei și colaboratorilor: „Le mulţumesc din inimă tuturor membrilor echipei Teatrului Excelsior (…) şi nu în ultimul rând aş vrea să mulţumesc publicului care a venit în număr foarte mare la Excelsior şi a validat demersul nostru. Îi doresc mult succes noului manager!”
Reacția lui Ciprian Ciucu: mandatul trebuia prelungit
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Generală, spune că situația este nejustificată și că a intervenit direct la primarul general interimar.
„Domnul director Vlad Cristache a avut rezultate remarcabile la conducerea Teatrului Excelsior. Nu înţeleg cum a ajuns în situaţia de a nu-i fi prelungit mandatul”, a afirmat acesta.
Candidatul PNL la Primăria Capitalei și-a anunțat și intenția de a reforma modul de selecție a managerilor culturali: „Vin la primărie şi dăm drumul la concursuri, conform legii! Teatrele noastre au nevoie de echipe de management stabile şi performante”.
Vlad Cristache, recunoscut pentru modernizarea repertoriului Excelsior
În sectorul teatral, Cristache este considerat drept managerul care a revitalizat repertoriul și activitatea Teatrului Excelsior, contribuind la formarea unei trupe puternice și la montarea unor spectacole premiate.
Situația sa nu este singulară: și la Teatrul Metropolis, managerului interimar Radu Nica nu i-a fost prelungit mandatul în septembrie, fiind înlocuit cu George Ivașcu.
Val de reacții în mediul artistic: acuzații de ingerință politică
Numeroși actori și regizori au reacționat cu indignare la decizie, considerând-o nedreaptă și nejustificată. Marius Manole a criticat dur situația, afirmând: „De ce să nu stricăm un lucru care merge bine! Bravo, PNL, sunteţi mari! (…) nu pot să nu remarc lucrurile excepţionale pe care le-a îndrăznit acolo”.
Și Medeea Marinescu a vorbit despre performanțele teatrului, întrebând retoric: „Teatrul Excelsior chiar este un teatru care merge foarte bine!!! (…) săli pline… de asta îl pedepsim pe Vlad Cristache?”.
Regizorul Radu Afrim a insistat asupra progreselor vizibile din mandatul acestuia: „E imposibil să nu vezi realizările de excepţie ale managerului interimar Vlad Cristache (…) S-a format o trupă valoroasă. Până acum nimeni n-a auzit de Excelsior”.
Actrița Florentina Țilea a pus accentul pe ingerințele politice, subliniind: „Este îngrozitor de trist cum politica a ajuns să omoare şi picul care mai reuşea cu greu să ne bucure!”. La rândul său, scriitorul Radu Vancu a atras atenția asupra vulnerabilității create de interimate: „Mecanismul perfid al interimatului (…) e nevoie ca acest mecanism să dispară”.
Vlad Zamfirescu a sintetizat nemulțumirile comunității artistice, afirmând că „Realizările lui Vlad Cristache la Excelsior sunt indiscutabile (…) decizia de a nu-i prelungi mandatul nu are un temei serios. Și atunci?”.
Lista spectacolelor montate în mandatul lui Vlad Cristache
Printre producțiile realizate în cei trei ani și jumătate se numără:
„Metamorfoza”, „Dark play”, „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, „Șapte minute după miezul nopții”, „Tomcat”, „Oleanna”, „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, „Emaus”, „Apropo, o să mor”, „Foxfinder”, „Adrenalină”, „Pterodactili”, „(R)evoluție”, „Două ore cu pauză”, „SF (superfragil)”, „Orașul nostru”, „Punk Rock”, „Solaris”, „Knockout”, „Aproape” și „Romeo și Julieta” (coproducție internațională).
De asemenea, a organizat Festivalul Internațional de Teatru Tânăr X-FEST 2023, iar cinci spectacole au fost concepute special pentru a fi jucate în licee, în săli de clasă, cu peste 100 de reprezentații.
