Teatrul Excelsior a rămas fără manager. Mandatul lui Vlad Cristache nu a fost prelungit de Primăria Capitalei

Schimbare majoră la Teatrul Excelsior: regizorul Vlad Cristache a anunțat că nu mai ocupă funcția de manager începând cu 1 decembrie, după trei ani și jumătate de mandat. Decizia Primăriei Capitalei de a nu prelungi mandatul regizorului a declanșat un val de critici în rândul actorilor, regizorilor și spectatorilor, mulți acuzând ingerința politică.

„De la 1 decembrie mandatul meu de manager al Teatrului Excelsior s-a încheiat. Au fost 3 ani şi jumătate în care am realizat împreună cu echipa artistică, tehnică şi administrativă lucruri de care sunt foarte mândru”, a transmis Vlad Cristache pe Facebook.

El a mulțumit echipei și colaboratorilor: „Le mulţumesc din inimă tuturor membrilor echipei Teatrului Excelsior (…) şi nu în ultimul rând aş vrea să mulţumesc publicului care a venit în număr foarte mare la Excelsior şi a validat demersul nostru. Îi doresc mult succes noului manager!”

Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Generală, spune că situația este nejustificată și că a intervenit direct la primarul general interimar.

„Domnul director Vlad Cristache a avut rezultate remarcabile la conducerea Teatrului Excelsior. Nu înţeleg cum a ajuns în situaţia de a nu-i fi prelungit mandatul”, a afirmat acesta.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei și-a anunțat și intenția de a reforma modul de selecție a managerilor culturali: „Vin la primărie şi dăm drumul la concursuri, conform legii! Teatrele noastre au nevoie de echipe de management stabile şi performante”.

În sectorul teatral, Cristache este considerat drept managerul care a revitalizat repertoriul și activitatea Teatrului Excelsior, contribuind la formarea unei trupe puternice și la montarea unor spectacole premiate.

Situația sa nu este singulară: și la Teatrul Metropolis, managerului interimar Radu Nica nu i-a fost prelungit mandatul în septembrie, fiind înlocuit cu George Ivașcu.

Numeroși actori și regizori au reacționat cu indignare la decizie, considerând-o nedreaptă și nejustificată. Marius Manole a criticat dur situația, afirmând: „De ce să nu stricăm un lucru care merge bine! Bravo, PNL, sunteţi mari! (…) nu pot să nu remarc lucrurile excepţionale pe care le-a îndrăznit acolo”.

Și Medeea Marinescu a vorbit despre performanțele teatrului, întrebând retoric: „Teatrul Excelsior chiar este un teatru care merge foarte bine!!! (…) săli pline… de asta îl pedepsim pe Vlad Cristache?”.

Regizorul Radu Afrim a insistat asupra progreselor vizibile din mandatul acestuia: „E imposibil să nu vezi realizările de excepţie ale managerului interimar Vlad Cristache (…) S-a format o trupă valoroasă. Până acum nimeni n-a auzit de Excelsior”.

Actrița Florentina Țilea a pus accentul pe ingerințele politice, subliniind: „Este îngrozitor de trist cum politica a ajuns să omoare şi picul care mai reuşea cu greu să ne bucure!”. La rândul său, scriitorul Radu Vancu a atras atenția asupra vulnerabilității create de interimate: „Mecanismul perfid al interimatului (…) e nevoie ca acest mecanism să dispară”.

Vlad Zamfirescu a sintetizat nemulțumirile comunității artistice, afirmând că „Realizările lui Vlad Cristache la Excelsior sunt indiscutabile (…) decizia de a nu-i prelungi mandatul nu are un temei serios. Și atunci?”.

Printre producțiile realizate în cei trei ani și jumătate se numără:

„Metamorfoza”, „Dark play”, „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, „Șapte minute după miezul nopții”, „Tomcat”, „Oleanna”, „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, „Emaus”, „Apropo, o să mor”, „Foxfinder”, „Adrenalină”, „Pterodactili”, „(R)evoluție”, „Două ore cu pauză”, „SF (superfragil)”, „Orașul nostru”, „Punk Rock”, „Solaris”, „Knockout”, „Aproape” și „Romeo și Julieta” (coproducție internațională).

De asemenea, a organizat Festivalul Internațional de Teatru Tânăr X-FEST 2023, iar cinci spectacole au fost concepute special pentru a fi jucate în licee, în săli de clasă, cu peste 100 de reprezentații.