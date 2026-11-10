Taxa pe averile bogaților din California a căzut la vot

Alegătorii din California au respins taxa aplicată averii nete a miliardarilor inițiată de bugetarii din stat, în urma unei dispute electorale controversate care a generat cheltuieli uriașe din partea unor lideri proeminenți din domeniul tehnologiei, potrivit AFP.

Criticii taxei, cunoscută sub numele de Propunerea 40, au spus că aceasta i-ar fi determinat pe contribuabilii bogați să părăsească statul.

Majoritatea californienilor votează prin poștă, iar orice buletin de vot cu ștampila poștală până la ziua alegerilor care sosește în decurs de o săptămână este numărat, ceea ce înseamnă că adesea durează zile sau chiar săptămâni pentru ca alegerile strânse să fie soluționate. Associated Press a stabilit luni că votul „nu” a primit suficiente voturi pentru a câștiga.

Tabăra „nu” a strâns de aproximativ 10 ori mai mult decât tabăra „da”. Numai cofondatorul Google, Sergey Brin, a investit peste 100 de milioane de dolari într-un comitet de acțiune politică care lucrează pentru a respinge măsura.

Măsura inițiată de bugetarii californieni ar fi impus o taxă unică de 5% asupra averii californienilor a care au peste 1 miliard de dolari. Cea mai mare parte a banilor ar fi fost folosită pentru a acoperi finanțarea federală pentru asistență medicală, iar 10% ar fi fost direcționată către sistemele de educație de stat și ajutoarelor alimentare.

SEIU United Healthcare Workers West, una dintre organizațiile de bugetari care a susținut taxa, a declarat că este necesară pentru a înlocui aproximativ 100 de miliarde de dolari pe care statul le va pierde din finanțarea federală pentru asistență medicală în decurs de cinci ani.

Propunerea 40 a fost cel mai mare test de până acum al națiunii pentru o idee pe care extrema stângă o susține de mult timp: creșterea impozitelor pentru bogați, vizând principala modalitate prin care aceștia își câștigă banii - prin investițiile lor, spre deosebire de salariile pe care le primesc de la muncă.

Măsura a atras sprijinul liderilor de extremă stânga din afara statului, inclusiv al senatorului socialist din Vermont, Bernie Sanders, care a participat la mitinguri în orașe din California în ultimele săptămâni ale cursei electorale pentru a îndemna alegătorii să o adopte.

Campania „Da pentru 40” a declarat că măsura ar urmări să protejeze asistența medicală pentru californieni și că vor reintroduce o taxă pe buletinul de vot în 2028.

„A cumpăra alegerile nu este același lucru cu a câștiga dezbaterea”, au susținut suporterii măsurii într-un comunicat de luni.

Miliardarii au donat milioane de dolari unui comitet de acțiune politică, Construind o Californie mai bună, care lucrează pentru a respinge măsura. Comitetul, care a susținut alte măsuri de pe buletinul de vot menite să anuleze taxa, a strâns peste 333 de milioane de dolari, aproape o treime din aceștia provenind de la Brin.

Sondajul AP Voter indică faptul că majoritatea tinerilor alegători din California - cei sub 30 de ani - au votat „da” pentru Propunerea 40. Alegătorii mai în vârstă au fost mult mai puțin susținători, aproximativ 7 din 10 alegători cu vârsta de 65 de ani și peste declarând că au votat „nu” pentru măsura electorală.

Aproximativ jumătate dintre alegătorii cu un venit al gospodăriei sub 100.000 de dolari anual au declarat că susțin inițiativa. Aproape 6 din 10 alegători din California cu un venit de 100.000 de dolari sau mai mare au declarat că se opun.

Brin, împreună cu colegul său cofondator Google, Larry Page, s-a numărat printre miliardarii care au început să taie legăturile cu statul în anticiparea posibilei taxe. Un alt magnat al tehnologiei, Mark Zuckerberg, a declarat că va rămâne în stat timp de opt ani și a făcut o înțelegere cu Meta pentru a-l ajuta să plătească taxa fără a-și pierde participația la companie.

Unii aliați tradiționali ai Democraților, inclusiv Planned Parenthood și Asociația Medicală din California, au făcut parte dintr-o coaliție care se opunea acesteia. Aceștia erau îngrijorați de modul în care vor fi împărțite veniturile fiscale și de impactul potențial asupra bugetului statului în cazul unui exod masiv al contribuabililor bogați. Bugetul Californiei se bazează în mare măsură pe impozitul pe venit al celor mai bogați locuitori ai statului.

„Propunerea 40 a fost un experiment nechibzuit efectuat asupra economiei statului nostru, fără a se acorda prea multă atenție daunelor pe care le-ar cauza”, a declarat coaliția într-un comunicat.

Robert Swonger, un tehnician de parbrize auto care locuiește lângă Sacramento și este independent politic, a declarat înainte de încheierea votului pe 3 noiembrie că intenționează să voteze împotriva acestuia.

„Evident, mi-ar plăcea ca miliardarii să nu aibă atât de mulți bani”, a spus el. „Dar nu cred că impozitarea lor va funcționa.”

Politicienii de extremă stânga precum Sanders sau senatoarea din Massachusetts Elizabeth Warren au susținut de mult timp un impozit federal pe avere. Dar guvernatorul Newsom, care se visează președinte, spune că un impozit pe avere în California ar dezavantaja statul, însă susține un impozit minim național pentru oricine are o avere netă de peste 100 de milioane de dolari.

Cu câteva zile înainte ca Sanders să organizeze mitinguri în orașele din California luna trecută, Newsom le-a spus reporterilor că accentul senatorului asupra inegalității averii a fost „exact”. Dar a spus că „în această chestiune, suntem fundamental în dezacord”.

Susținătorii taxei din California au început recent să difuzeze reclame în New Hampshire, New Mexico și Virginia, state care vor vota anticipat în alegerile primare prezidențiale democrate din 2028, în care îl critică pe Newsom pentru opoziția sa față de măsură.