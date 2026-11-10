Anul 1988 este pentru Nicolae Ceaușescu un an în care el încearcă să se salveze. Pentru a nu fi umilit, renunță la Clauza Națiunii celei mai Favorizate. Încearcă un ultim turneu în Africa, Asia și Oceania. Mai era un ultim an până la Congresul XIV și rambursarea datoriei externe se apropia de final. Au continuat investițiile, austeritatea. Au fost și accidente, precum scufundarea unui cargou la Constanța. Nicolae Ceaușescu a împlinit 70 de ani și „55 ani de activitate revoluționară”, cum scriau biografiile oficiale. De obicei, de ziua sa, se dădeau decrete de amnistie și grațiere.

Comuniștii inventaseră „pușcăria la locul de muncă”. Practic, cei care aveau pedepse pentru infracțiuni ușoare erau trimiși să lucreze fie în alte locuri, cu domiciliu impus, fie unde lucraseră și înainte, reținându-li-se din retribuția lunară o sumă ca despăgubire până la complinirea pagubei produse „avutului obștesc”. Uneori, cu „intervenții” mai scăpau și cei ce conduseseră băuți și produseseră accidente cu victime sau pagube materiale. Uneori și delapidările și alte fapte puteau să fie pedepsite astfel.

Acolo însă unde se dorea a se da un exemplu, se mergea la pedeapsa cu închisoarea. Dar și aici, unele cazuri beneficiau de „grațierea și amnistria prin decret”. Asemeni domnitorilor medievali, Ceaușescu le dădea în ziua în care își aniversa ziua de naștere, pe 26 ianuarie. Data de 26 ianuarie 1988, când Ceaușescu a împlinit „70 de ani de viață și 55 ani de activitate revoluționară” a avut parte de astfel de decrete.

Pe măsură ce dictatura lui Ceaușescu se apropia de final, condamnările la moarte nu au fost atât de numeroase. Doar faptele grave economice sau crimele, ori agresiunile cu violență care au dus la infirmități pentru victime sau chiar la deces ulterior comiterii agresiunii, trădarea erau pedepsite prin execuție. Dar, de 26 ianuarie, dacă nu se făcea amnistie, se mai făceau comutări.

Nicolae Ceaușescu știa că americanii îi vor retrage clauza fiindcă existau semnale de la spionii pe care-i avea în SUA. Știa și că va fi notificat oficial de către ambasadorul american de la București. A decis, evident, să renunțe el primul la ea. Ca de obicei, pe 25 februarie 1988, a informat CPex asupra deciziei sale. Ceaușescu spune că știa de la ambasadorul american că România avea câtev lucruri de îndeplinit. Evident, ca și în discuțiile cu Gorbaciov, Ceaușescu susținea că el deja făcuse ce i se cerea. Ca să nu fie slab în fața CPex, dictatorul spune că americanii au probleme economice. Trimisese o scrisoare Administrației Reagan în care invoca principiul reciprocității economice.

Nicolae Ceaușescu a anunțat oficial Washingtonul asupra deciziei de renunțare la 26 februarie 1988. În 1988, deja el nu mai avea de gând să împrumute un cent de nicăieri. În plus, considera că avea tehnologie câtă trebuia. Se baza pe statele africane, asiatice și sud-americane pentru exporturi chiar și barter.

Evident, știa că va pierde, dar a ales să facă primul pas din orgoliu. Nu voia în ruptul capului să lase românii să părăsească „raiul socialist” pentru „iadul capitalist”.

În perioada 7 martie-21 aprilie 1988, Nicolae Ceaușescu a vizitat state africane, asiatice și din Oceania. A început în perioada 7-9 martie în Ghana și în 9-11 martie în Ghana. În 13-15 martie, a ajuns în Mauritania. A schimbat continentul în aprilie. Astfel, a fost în vizită în 8-10 aprilie în Indonezia, în 11-17 aprilie în Australia. A continuat în 17-19 aprilie în Vietnam și s-a oprit în acea primăvară, în Mongolia în perioada 19-21 aprilie.

Nicolae Ceaușescu, în 1988, a celebrat fabricarea camionului gigant, a cărui pregătire începuse din 1978. Australia a fost principalul client pentru o bună parte din aceste camioane gigant. În rest, vizitele au avut același tipar: materii prime importate în contul unor exporturi în produse finite.

Tentativele de eliminare a lui Ceaușescu nu se opriseră la momentul 1984. O altă tentativă fusese planificată pentru 23 august 1988. Complotiștii erau din Constanța, oraș unde comunicarea cu exteriorul era mai bună, ca și în cazul Clujului. Generalul Nicolae Militaru, Ion Iliescu, Căpitanul de rangul I Radu Nicolae și Virgil Măgureanu au încercat o altă acțiune.

În aceasta au intrat Nicolae Alexe, meșter cojocar, Gheorghe Chiricescu, meșter croitor și Ioan Oprea barman-ospătar. Radu Nicolae urma să colecteze bani de la acești meșteri pentru a organiza cumpărarea de arme cu lunetă din Turcia (Patilineț murise în 1986, dar contactele lui cu dealerii de arme rămăseseră), antrenamentul unui grup de commando în URSS.

Nicolae Alexe a vândut casă din centrul Constanței cu 60 000 lei, iar Gheorghe Chiricescu a dat economiile sale de 160 000 lei. Apreciind că prețul unui automobil ”Dacia” nou (etalon al prosperității comuniste și al puterii de cumpărare a populației), la acea dată era între 60 000 și 70 000 lei, sumele erau considerabile. Nicolae Militaru, Nicolae Radu aveau legături în Turcia, pentru a putea trimite un emisar să cumpere arme cu lunetă.

În 9 octombrie 1986, Vasile Patilineț care cunoștea conexiunile cu traficanții turci de arme, murise într-un accident de automobil între Istanbul și Ankara, socotit un atentat, ca urmare a participării lui la complotul din acel an. Savian Chiricescu și Claudiu Alexe, fiii lui Gheorghe Chiricescu și, respectiv Nicolae Alexe au fost instruiți de Nicolae Radu să racoleze câțiva tineri, în anul 1987, pentru a forma o grupă menită să se antreneze în URSS, până în 1988, urmând ca apoi să se încerce infiltrarea lor în garda prezidențială (aveau vârsta pentru a fi înrolați în Armată), cu ocazia sărbătorii naționale din 23 august 1988.

Tinerii au refuzat oferta, iar Nicolae Radu a căutat alte soluții. Nicolae Militaru ținea legătura cu oficialii Consulatului URSS de la Constanța și se întâlnea cu membrii complotului, orașul fiind cosmopolit și probabil că vigilența Securității era mai ușor de înșelat. Această premisă se va dovedi fatală pentru complotiști. Nicolae Militaru s-a gândit să îl atragă în acțiune pe ofițerul de Securitate Nicolae Jarnea, care a participat la întâlnirea principală, refuzând să participe, dar, evident făcând raportul prin care informa superiorii despre ceea ce aflase.

În data de 7 septembrie 1987, Nicolae Radu a fost arestat, iar casa i-a fost răvășită de anchetatori. S-au găsit documente incriminatoare, bani, o ștampilă falsă. În zilele următoare, au fost arestați și Alexe, Chiricescu.Judecătorul grupului de complotiști a fost Gică Popa, adică magistratul militar care a pronunțat condamnarea la moarte a Ceaușeștilor, la 25 decembrie 1989.

Radu a primit 10 ani, iar ceilalți doi, câte doi ani și jumătate de închisoare. Totuși, cei trei au fost eliberați destul de repede, se pare la intervențiile diplomatice ale URSS. Soarta acestor complotiști a fost destul de dură. Nicolae Radu s-a sinucis în 2002, întrucât avea datorii mari la persoane cărora le promisese diverse funcții cînd va ajunge în demnități înalte (deși Militaru, Măgureanu și Iliescu l-au respins),iar Nicolae Alexe, Ioan Oprea au murit în 2004 de cancer galopant. Chiricescu a murit de aceeași boală în 2007. A aflat că a fost urmărit informativ până în 4 iulie 1991. Nimeni nu le-a mai dat vreun ban înapoi după decembrie 1989.

Toamna ultimului turneu extern de anvergură al lui Ceaușescu s-a derulat între 5 septembrie 1988 și 18 noiembrie 1988. Cu excepția unei vizite în URSS și a uneia în RDG, Ceaușescu a vizitat state africane și asiatice.

În 5-7 septembrie, Ceaușescu a mers în Kenya, la invitația ui Daniel Moy. În 7-9 septembrie, a mers la Dar es Salaam în Tanzania. Pe 4 octombrie, a ajuns la Moscova. Au urmat vizitele în China și Coreea de Nord, ultimele sale vizite de stat în aceste state comuniste asiatice. În China a stat în perioada 14-18 octombrie iar în Coreea, a stat în perioada 18-21 octombrie. În 17-18 noiembrie, a mers în RDG, încheind vizitele externe ae acestui an.

Nicolae Ceaușescu a continuat să se intereseze de marile proiecte aflate în lucru. Vorbim aici de Casa Poporului, Casa Radio, Canalele Dunăre-București, Siret-Bărăgan și de Metrou. S-au dat în folosință noi linii și noi stații de metrou în 1987-1988, precum o altă stație la Gara de Nord și stația Piața Romană, ori actuala Stație Constantin Brâncoveanu de pe linia care merge spre sudul Capitalei.

Nicolae Ceaușescu avea de gând să organizeze în 1989, Congresul XIV, prin anunțarea unor mari obiective finalizate și prin finalizarea achitării datoriei externe. În 1988, Nicolae Ceaușescu a reușit să achite aproape 3 miliarde de dolari din datoria externă a României. Restul, în jur de 2,5 miliarde de dolari vor fi plătite până la finalul lui martie 1989.

În ianuarie 1988, în contextul aniversării celor 70 de ani de viață și celor „55 ani de activitate revoluționară”, Nicolae Ceaușescu a vizitat obiectivele din Capitală, fabricile, uzinele. S-a interesat de ritmul de lucru la „Circurile Foamei”. Securitatea dorea să prevină orice protest. Să nu uităm faptul că la un moment dat, într-o localitate unde era un monumet al Răscoalei din 1907, cineva a așexat în interiorul cifrei 0 un element metalic fix, încât s-a văzut „1987”. A fost una din celebrele „glume” din vremea regimului. În ianuarie 1989, Elena Ceaușescu va apărea în „Scînteia”, oficiosul PCR, în chenar negru.

În primăvara și vara lui 1988, Ceaușescu a mers în Harghita și în Arad. În septembrie 1988, a deschis anul școlar în Timișoara, apoi a vizitat Uzina de Camioane Brașov. A mai mers în Moldova, unde a vizitat CAP și IAS, cum e cazul celor din județul Vâlcea.

În 10-14 mau 1988, Nicolae Ceaușescu l-a primit la București pe Președintele Prezidiului Suprem al URSS, Andrei Gromîko. În 28 august 1988, Nicolae Ceaușescu s-a văzut la Arad cu Premierul ungar Grósz Károly. În toamna și iarna lui 1988, Ceaușescu s-a văzut cu Yasser Arafat, liderul OEP, apoi l-a primit pe 6 decembrie 1988, pe Elias Freij, Primarul orașului unde s-a născut Hristos, Bethleem. 6 decembrie era ziua de Sfântul Nicolae, zi pe care liderul de la București nu a sărbătorit-o vreodată public.

În noiembrie 1988, în zona Ambasadei Canadei din București, Elena Ceaușescu a fost victima unui accident auto. În mașina oficială, Elena Ceaușescu se afla în spate, lângă portieră, Maiorul Eugen Arsenie a observat cum un Mercedes negru se pregătea să intre violent în mașina oficială, a îndepărtat-o pe Elena Ceaușescu, fiind rănit grav. Se pare că și Elena Ceaușescu a fost rănită, purtând aparat gipsat.Vasile Adam, fost bucătar în reședința din Primăverii vorbea despre cât de atent era Ceaușescu în privința mâncării și a veselei.

Cargoul Sadu care abia mai putea pluti, având nevoie de reparații capitale, s-a scufundat la 2 dcembrie 1988, în largul portului Constanța, în timp ce aștepta la ancoră, intrarea în port. O furtună a făcut ca nava să intre în zona de interferență a curenților și valurilor dinspre uscat spre interior și dinspre interior spre țărm. Astfel, deși s-a încercat ieșirea cu ajutorul motoarelor ca nava să iasă din zona periculoasă, ea s-a lovit de stabilopozii digului și s-a scufundat. Echipa de comandă a navei a avut responsabilitatea naufragiului, dar căpitanul și adjuncții săi au murit în timpul naufragiului.

Naufragiul a arătat că politica partidului era să mute oamenii discreționar, indiferent dacă erau sau nu competenți. Comandantul navei scufundate era militar de carieră dar venea de la Forțele Terestre. Pur și simplu, se ocupa cu disciplina militară, dar nu a avut cunoștințe de navigație suficiente, în sensul că nu a știut să prevină intrarea în zona de interferență. Naufragiul a fost ținut la secret de către autorități.