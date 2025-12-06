Dramele NAVROM, compania care a fost mândria economiei socialiste

Evenimentul Istoric Nr.93 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna noiembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Mult timp, în retorica presei românești, dar și printre nostalgicii Epocii de Aur, mitul invincibilității și atotputerniciei Flotei României socialiste a fost cultivat atât cu obiectivitate dar și cu exagerările de rigoare. Este incontestabil că România dispunea de mineraliere, petroliere, de nave -cargou, de pescadoare, că era prezentă pe mările și oceanele Pământului,

Lansat la finele lui mai 1977, în cinstea unui secol de la Proclamarea Independenței de Stat a României la 9 mai 1877, tancul petrolier Independența a fost urmărit de ghinion, fiindcă Elena Ceaușescu, nașa navei, a aruncat sticla de șampanie care a lovit bordajul fără să se spargă.

Nava a făcut câteva voiaje internaționale iar pe 15 noiembrie 1979, a fost lovită de o navă grecească în Bosfor, izbucnind un incendiu devastator. Au pierit majoritatea membrilor echipajului.

Cargoul Sadu care abia mai putea pluti, având nevoie de reparații capitale, s-a scufundat la 2 dcembrie 1988, în largul portului Constanța, în timp ce aștepta la ancoră, intrarea în port. O furtună a făcut ca nava să intre în zona de interferență a curenților și valurilor dinspre uscat spre interior și dinspre interior spre țărm. Astfel, deși s-a încercat ieșirea cu ajutorul motoarelor ca nava să iasă din zona periculoasă, ea s-a lovit de stabilopozii digului și s-a scufundat. Echipa de comandă a navei a avut responsabilitatea naufragiului, dar căpitanul și adjuncții săi au murit în timpul naufragiului.

Evident, nu a fost vina lor exclusivă, portul neputând interveni cu remorchere performante care să poată tracta nava din zona periculoasă și nici cu nave de salvare eficiente. Autoritățile au ordonat abandonarea vasului când deja era prea târziu, ceea ce a sporit numărul morților.

