Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii

Târguri de Crăciun 2025. Se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, iar orașele din România se pregătesc să deschidă porțile târgurilor de Crăciun. Anul 2025 promite evenimente spectaculoase în București, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov, Timișoara și Iași, fiecare cu propriul farmec și tradiții specifice.

Târgul de Crăciun din Craiova se află în centrul atenției internaționale: votat al doilea cel mai bun târg de Crăciun din Europa de European Best Destinations, acesta a strâns peste 90.000 de voturi. Experții au lăudat organizarea și dimensiunea impresionantă a evenimentului, care se întinde pe peste 280.000 de metri pătrați, devenind cel mai mare târg de Crăciun din Europa.

În 2025, târgul va fi dedicat poveștii „Spărgătorul de Nuci”, cu lumini spectaculoase, colinde și atracții pentru toate vârstele, de la patinoare în aer liber până la carusele și concerte festive.

Sibiu: Piața Mare va fi transformată într-un decor de basm, cu o atenție deosebită pentru autenticitate și tradiție. Programul 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, zilnic între 11:00 și 22:00 (cu ajustări pentru zilele speciale).

București: Cel mai mare târg va fi înPiața Constituției (29 noiembrie – 28 decembrie), iar alte evenimente vor avea loc în Parcul Drumul Taberei și Hala Laminor.

Cluj-Napoca: Târgul se va desfășura între 21 noiembrie și 1 ianuarie.

Oradea: Atmosfera de sărbătoare cu bunătăți tradiționale și întâlniri cu Moș Crăciun, între 28 noiembrie și 26 decembrie.

Timișoara: 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, cu spectacole, colinde și activități pentru copii.

Iași: 30 noiembrie – 5 ianuarie 2026, târg cu patinoar și concerte corale.

Sighișoara: 1 decembrie – 4 ianuarie 2026, cu târg tematic și momente de poveste.

Brașov: Târgul de Crăciun din Piața Sfatului, deschis de regulă la jumătatea lunii noiembrie, atrage turiști din întreaga țară cu iluminat festiv și preparate tradiționale.

Fiecare târg combină tradiția cu spectacole moderne: luminițe, colinde, patinoare, decorațiuni artizanale, dulciuri și cadouri unicat. În plus, multe târguri pun accent pe evenimente pentru copii, concerte de muzică clasică sau populară și activități interactive.

România continuă să câștige teren în topul destinațiilor europene pentru târguri de Crăciun, iar Craiova a confirmat că poate concura cu orașe precum Viena, Budapesta sau Praga.