Tanti Vasilica, femeia care îi făcea prăjituri lui Ceaușescu. Care erau preferințele dictatorului

Tanti Vasilica, femeia care îi făcea prăjituri lui Ceaușescu. Care erau preferințele dictatoruluiNicolae Ceaușescu. Sursa foto: wikipedia
Tanti Vasilica a fost un personaj celebru pe vremea lui Nicolae Ceaușescu mai ales datorită prăjiturilor pe care le făcea. Pe de altă parte, aceasta se pare că o însoțea pe Elena Ceaușescu în activități mai puțin plăcute.

Tanti Vasilica, preferata dictatorului

Potrivit bucătăresei, era mereu invitată la marile petreceri. Nu pentru a participa, dar pentru a găti. Se pare că dictatorul avea o slăbiciune pentru prăjiturile ei.

„Pe Ceaușescu l-am cunoscut și mă lua la toate evenimentele să îi fac prăjituri. Îmi spunea „ce faci frumoaso?” Îmi cea să îi fac amandine, japoneze și cele cu cremă multă și ciocolată. Dar nu mânca el, pe la evenimente le cerea”, a povestit Tanti Vasilica.

Elena Ceaușescu nu era la fel de iubitoare

Cu toate acestea, relația cu Elena Ceaușescu nu era la fel de bună. Nu pentru că Tanti Vasilica nu ar fi vrut, ci pentru că soția dictatorului era ceva mai dificilă. Ba mai mult ar fi urcat fete în dubă, doar din cauza fustelor.

Lupta oligarhilor în Judecătoria Chişinău. Martorul-surpriză care vrea să facă declaraţii în dosarul Plahotniuc
Primii kilometri de autostradă în Republica Moldova. A fost lansată licitația ultimului lot
Nicolae și Elena Ceausescu, vizita în China, 1971

Nicolae și Elena Ceausescu, vizita în China, 1971. sursa: arhiva istorica

„De Elena nu-mi plăcea, că era geloasă. Dar cu ea am fost pe Bulevard, am băgat femei cu fusta subțire în mașini. Pe vremea aia erau minijup, fuste scurte. Și când se aplecau se vedea tot. Și era duba după noi pe bulevard și le băgau în dubă. Trebuia să umbli cu fusta până în pământ. Dar întrebați și alți oameni de vârsta mea. Păi ce erau atâția oameni în pușcărie, atâția hoți? Că nu era haosul de acum”, a mai spus ea.

Regimul nu i-a pus capac

Femeia mai spune că pe vremuri era o frumusețe, dar faptul că a fost îndrăgită de Ceaușescu a fost un noroc. Nu de alta, dar gătitul l-a cucerit pe el, că în caz contrar ar fi ajuns probabil victimă a soției dictatorului.

De altfel, nu este singura care a povestit despre gelozia Elenei. Aceasta ar fi avut câte ceva de împărțit și cu artistele celebre care cântau și încântau publicul.

1
1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    6 ianuarie 2026 la 14:36

    Facea pe naiba. Tanty e o mincinoasa.

