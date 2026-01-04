HAI România! Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”







Descoperă culisele puterii comuniste și enigmele Revoluției din 1989 într-o dezbatere fascinantă prilejuită de lansarea memoriilor lui Constantin Boștină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu. Alături de invitați de calibru precum Ion Cristoiu, Alex Mihai Stoenescu și Sorin Roșca Stănescu, acest eveniment scoate la iveală detalii istorice inedite și demontează mituri persistente despre regimul comunist.

Puncte cheie ale discuției: Mitul Elenei Ceaușescu: Ion Cristoiu explică, pe baza documentelor, de ce Elena nu conducea, de fapt, România, ci era folosită de dictator ca „polițistul rău”. Lovitura de Stat confirmată: Istoricul Alex Mihai Stoenescu prezintă dovezi clare despre momentul exact (22 decembrie, ora 16:00) în care Ion Iliescu a fost desemnat succesor de către structurile de forță, înainte de constituirea oficială a FSN.

Ultimatumul sovietic: Mărturia exclusivă despre mesajul transmis de Gorbaciov lui Ceaușescu pe 20 decembrie 1989: demisia și retragerea în URSS sau înlăturarea de la putere. Viziunea din interior: Constantin Boștină relatează despre erorile fatale de management ale lui Ceaușescu și despre oportunitățile economice ratate de România în ultimii 30 de ani.

O incursiune esențială în istoria recentă, care face lumină asupra evenimentelor care au schimbat destinul României.