Tanczos Barna: Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți seară, că toate instituțiile statului au avut timp să se pregătească pentru fenomenele meteo extreme anunțate de meteorologi. „Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”, a spus acesta la TVR Info, adăugând că zonele afectate de Codul roșu sunt, în mod obișnuit, predispuse secetei.

Cu siguranță se fac pregătirile și se iau toate măsurile posibile. Prognoza este extrem de nefavorabilă. Nu este un eveniment imediat, am avut timp să ne pregătim, a dat asigurări vicepremierul.

Tanczos Barna a explicat că exact zonele vizate de Codul roșu și codul portocaliu sunt cele cunoscute în mod obișnuit pentru secetă pedologică, însă acum se confruntă cu inundații. „E greu să lupți împotriva fenomenelor generate de schimbările climatice, dar avem dovada că ele există și ne confruntăm cu ele”, a spus vicepremierul.

El a criticat totodată lipsa de investiții realizate de Apele Române în ultimii ani, menționând că fondurile europene disponibile au fost pierdute în proporție de 95%. „Ne dăm seama cât de importante ar fi fost investițiile pe care puteau să le facă cei de la Apele Române din bani europeni și nu le-au făcut. Au avut la dispoziție din PNRR aproape 400 de milioane de euro și banii s-au pierdut în ultimii 2–3 ani”, a adăugat oficialul.

Meteorologii au emis avertizare cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabilă până miercuri, ora 15:00, pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În aceste zone, se estimează cantități de apă între 80 și 100 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot fi depășite 120–140 l/mp.

Alte 14 județe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și Oltenia se află sub cod portocaliu, în timp ce județe din Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și zona Carpaților de Curbură sunt vizate de cod galben.