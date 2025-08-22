Monden Tabăra de vară a Iulianei Beregoi. Fără zâmbete „extra” pentru 1000 de euro







Republica Moldova. Iuliana Beregoi, cântăreața care face furori în rândul adolescenților din România și Republica Moldova, a organizat prima tabără de vară pentru fani, stârnind însă controverse aprinse pe rețelele sociale.

Internauții au criticat atât organizarea, cât și costurile, folosind meme-uri și postări ironice pentru a sublinia atitudinea artistei.

Tabăra de vară a interpretei Iuliana Beregoi a avut loc la munte, în România, între 11 și 17 august, atrăgând atenția publicului. Evenimentul a costat 999 de euro și a inclus cazare, mese, transport, ghidaj autorizat, activități de animație și surprize. Pentru unii fani, experiența a reprezentat șansa de a fi mai aproape de idol, într-un cadru exclusivist. Pentru alții însă, suma cerută și structura taberei au scos în evidență latura comercială a proiectului.

„La concerte sunt foarte mulți copii, de obicei între 2.000 și 5.000, și nu reușesc să fiu aproape de voi, să vă văd pe toți, să vorbesc cu voi sau să ascult sfaturile voastre. Prin această tabără pot fi mai aproape de voi”, a explicat Iuliana Beregoi, în cadrul uneia dintre sesiunile de discuții cu fanii ei din tabără.

Controversele au izbucnit în momentul în care, la o întâlnire în aer liber, o fană a cerut o fotografie. Artista a refuzat, invocând regulamentul taberei, care prevedea realizarea pozelor exclusiv în sesiunile foto oficiale programate.

Imaginile momentului au fost surprinse și distribuite rapid pe internet, generând un val de critici și ironii. Un utilizator a scris sarcastic: „Tabăra a costat 999 de euro, dar zâmbetele sunt extra”, subliniind frustrarea generală. Alt internaut a adăugat indignat: „Se vede clar în filmulețe că nu-i pasă de copii. Pentru ea totul este business”.

În scurt timp, clipurile și meme-urile au devenit virale, transformând tabăra într-un subiect intens dezbătut online. Până acum, Iuliana Beregoi nu a oferit declarații legate de scandalul izbucnit în jurul evenimentului exclusivist.

Următoarea apariție a Iulianei Beregoi va fi la Big Little Festival, ediția a II-a, la Mogoșoaia. Festivalul va avea loc între 29 și 31 august, fiind cel mai mare eveniment din Europa de Est dedicat distracției în familie.

Vizitatorii se vor bucura de șapte zone tematice de activități și concerte la Palatul Mogoșoaia, unde Beregoi va cânta live.