Suspectul de asasinatele din Minnesota, prins de poliție

Suspectul de asasinatele din Minnesota, Vance Boelter, a fost dus în arest după căutare care a durat mai mult de o zi, au anunțat forțele de ordine din SUA.

„Chipul răului. După o muncă neobosită și hotărâtă a poliției, criminalul este acum în arest”, a anunțat Biroul Șerifului din comitatul Ramsey pe Facebook.

Vance Boelter este acuzat că i-a împușcat mortal pe deputata statală Melissa Hortman și pe soțul ei, precum și că i-a rănit pe senatorul John Hoffman și pe soția acestuia într-un al doilea atac armat.

Șerifa comitatului Hennepin, Dawanna Witt, a izbucnit în lacrimi în momentul în care a confirmat arestarea suspectului Vance Boelter, într-o convorbire telefonică cu NBC News.

Ea a spus că există o mare ușurare și că suspectul a fost reținut, în mod pașnic, la ora 21:12, fără a fi rănit nici el, nici ofițerii implicați.

Guvernatorul statului Minnesota, fostul candidat la vicepreședinția SUA Tim Walz, a anunțat că va face o declarație.

Biroul său a prezentat evenimentul drept o „actualizare privind siguranța publică” și se așteaptă ca acesta să detalieze capturarea suspectului din atacul armat de sâmbătă.

Guvernatorului de Minnesota i se vor alătura comisarul Departamentului de Siguranță Publică, Bob Jacobson, superintendentul Biroului de Arestări Criminale, Drew Evans și oficiali locali din domeniul aplicării legii, a declarat biroul său.

Suspectul pentru asasinatele din Minnesota este un fost colaborator al guvernatorului Tim Walz, fostul candidat al Democraților la funcția de vicepreședinte al SUA alături de Kamala Harris.

Iar în mașina lui Vance Boetler au fost găsite plinate „No Kings” ale organizatorilor mitingurilor anti-Trump.

Vance Luther Boelter a lucrat anterior în Consiliul de Dezvoltare a Forței de Muncă al Guvernatorului, în timpul guvernatorului Tim Walz.

El a împușcat-o pe Melissa Hortman, o deputată statală din Minnesota a partidului Democrat, la câteva zile după ce aceasta a votat alături de Republicani refuzul de a acorda imigranților fără acte asistență medicală pe banii contribuabililor americani.

REPORT: Shortly before Minnesota Rep. Melissa Hortman was shot and k*lled, she broke down in tears in front of cameras after siding with Republicans.

Hortman was the lone Democrat who voted to cut health care access for adult illegal immigrants.

"I did what leaders do... I… pic.twitter.com/tpqUe0LRaZ

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 14, 2025