Sport Superliga. Hermannstadt - UTA, 3-0. Arădenii trăiesc periculos finalul de campionat







Superliga. Hermannstadt s-a impus categoric, la scor de neprezentare, astăzi, în meciul cu UTA, din etapa a 6-a a play-out-ului campionatului intern. Gazdele au marcat de două ori în prima repriză, prin Cristian Neguț (33) și Sergiu Buș (43) și au mai lovit o dată în ultimele secunde (90+2), datorită lui Ianis Stoica.

Un succes care îi duce pe sibieni pe poziția a 2-a, cu 30 de puncte, la unul dinstanță de lidera din play-out, Oțelul. UTA este pe 5, cu 24 de puncte, la două distanță de zona retrogradării.

Mircea Rednic, antrenorul oaspeților, nu și-a menajat jucătorii la finalul partidei și a lansat critici foarte dure. „Era de așteptat. O echipă omogenă, care are calitate, joacă un fotbal frumos. La noi, ținând cont și de situația cu accidentările... Fac numai improvizații și am pierdut jocul la mijlocul terenului. Noi am avut ocazii și n-am marcat, ei au avut două ocazii și au înscris”, a spus tehnicianul oaspeților conform Digi Sport.

„Nu vreau să fiu negativ. Suntem împreună, mai avem trei meciuri. Trebuie să jucăm până la capăt. Vreau altă reacție, sunt jucători nemulțumiți că nu joacă, îmi place asta, dar când intră nu fac diferența. N-ai cum să fii mulțumit de atitudine. Să n-ai reacție... La 2-0, e un scor pe care poți să-l schimbi dacă marchezi. Dar n-ai cum s-o faci dacă sunt egoiști.

Despre asta le-am spus și sunt un pic supărat pe căpitanii echipei, cel pentru români și cel pentru străini. În dreapta aveam romanii, în stânga străinii. Le-am spus că așa sunt și în teren”, a mai declarat Rednic.

Lui Rednic i s-a cerut demisia

Antrenorul a fost contestat vehement de fanii arădeni, care i-au cerut să-și dea demisia. „Nu vreau să intru în discuție. E dreptul lor să strige, unii au plecat, alții au rămas. Sunt ultrași. A fost bine anul trecut, când am avut cea mai mare performanță din ultimii 50 de ani. Așa sunt suporterii”, a răspuns „Puriul”.